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Phát hiện 544 triệu đồng bay lả tả trên đường cao tốc: Hé lộ nguồn gốc gây sốc

Sự kiện: Kinh tế thế giới

544 triệu đồng tiền mặt được phát hiện dọc cao tốc ở bang Ohio (Mỹ) đã được chuyển vào quỹ của bang sau gần 5 tháng không có người đến nhận.

Phát hiện 544 triệu đồng bay lả tả trên đường cao tốc

Giới chức thành phố Delaware, bang Ohio (Mỹ), đã phát hiện số tiền mặt trị giá gần 21.000 USD (544 triệu VNĐ) dọc đường cao tốc số 23.

Giới chức thành phố Delaware, bang Ohio (Mỹ), đã phát hiện số tiền mặt trị giá gần 21.000 USD (544 triệu VNĐ) dọc đường cao tốc số 23.

Tạp chí Nhịp sống thị trường dịch từ CBS New, theo đó giới chức thành phố Delaware, bang Ohio (Mỹ), đã phát hiện số tiền mặt trị giá gần 21.000 USD (544 triệu đồng) dọc đường cao tốc số 23.

Cơ quan chức năng đã giữ số tiền mặt này trong gần 5 tháng và giữ bí mật số tiền để xem liệu có ai đến nhận hay không. Vì không ai đến nhận, nên khoản tiền bất ngờ này hiện được chuyển vào quỹ của bang.

Nguồn gốc số tiền 544 triệu đồng gây sốc

Thông tin trên Tạp chí Người đưa tin, điều phối viên phụ trách các vấn đề công cộng của thành phố, Lee Yoakum, nói với tờ The Delaware Gazette rằng các quan chức vẫn chưa quyết định sẽ sử dụng số tiền này như thế nào.

Tờ báo đưa tin rằng nhà chức trách nghi ngờ vụ việc liên quan đến buôn bán ma túy hoặc hoạt động bất hợp pháp nào khác.

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Theo Nguyễn Ngân (th) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/09/2026 10:57 AM (GMT+7)
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