Diện mạo khu vực quanh Hồ Gươm trước đề án chỉnh trang tầm nhìn 100 năm

Theo quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Hồ Gươm và vùng phụ cận là không gian đặc biệt về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, cảnh quan. Khu vực được định hướng bảo tồn, tái thiết, nâng chất lượng cảnh quan và tăng kết nối với các quảng trường, không gian công cộng lân cận.

Hồ Gươm và khu phụ cận cũng được nghiên cứu tổ chức thành một quảng trường lớn, kết nối quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn, Đông Kinh Nghĩa Thục, Nhà thờ Lớn, Lý Thái Tổ và khu vực tượng đài Vua Lê, hình thành không gian 'Lịch sử - Văn hóa - Nghệ thuật'.

Phía Bắc hồ Hoàn Kiếm, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được đề xuất mở rộng, đồng thời tăng kết nối với hồ và khu công viên - quảng trường phía Đông.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và phố Cầu Gỗ được Hà Nội định hướng chỉnh trang, tái thiết.

TP Hà Nội nghiên cứu tổ chức giao thông và không gian ngầm, đồng bộ giao thông mặt đất, kết nối Hồ Gươm, Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử quốc gia và các khu vực phát triển mới. Không gian ngầm được định hướng đa chức năng, gồm giao thông, bãi đỗ xe, thương mại, dịch vụ, văn hóa và các chức năng hỗ trợ. Tại khu vực quảng trường, công viên dự kiến bố trí 3-3,5 tầng hầm, kết nối ga ngầm C9, hướng tới hình thành khu TOD văn hóa, dịch vụ, thương mại.

Phía Đông Nam Hồ Gươm dự kiến hình thành các không gian thương mại quy mô nhỏ kết hợp cà phê, ki-ốt, đồng thời tạo điểm nhấn cho trục Tràng Tiền nối Hồ Gươm với Nhà hát Lớn.

Phía Đông Nam Hồ Gươm bố trí các điểm dịch vụ, cà phê, ki-ốt, nhấn mạnh trục Tràng Tiền nối hồ với Nhà hát Lớn. Tuyến Nguyễn Khắc Cần - ngõ Tràng Tiền tổ chức không gian đi bộ, đồng thời mở lối vào cụm di tích Vũ Thạch từ Hàng Khay, Bà Triệu và Hai Bà Trưng.

Khu đất trụ sở UBND thành phố được đề xuất tái cấu trúc, xây dựng công trình mới cao 9 tầng nổi và 4 tầng hầm. Đồ án đồng thời nghiên cứu hạ giải trụ sở HĐND, UBND thành phố, rạp Khăn quàng đỏ và khối nhà Cung Thiếu nhi hiện hữu.

Khu vực trụ sở Báo và Nhà in báo Hà Nội Mới, số 2 Tràng Thi cùng các vùng lân cận được nghiên cứu tái cấu trúc, với phương án bố trí khách sạn cao cấp.

Đồ án đề xuất tổ chức lại không gian quanh đền Bà Kiệu, bố trí công trình tưởng niệm liệt sĩ Thủ đô, đồng thời tăng kết nối với khu vực Đinh Lễ - Tràng Tiền và các không gian thương mại, dịch vụ lân cận.

Khu vực quảng trường Cách Mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử quốc gia và phụ cận được nghiên cứu kết nối với chuỗi quảng trường, vườn hoa, bảo tàng và không gian kiến trúc cảnh quan phía Đông hồ Hoàn Kiếm, đồng thời liên kết trục Tràng Tiền với đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Từ ngày 7-26/9, người dân có thể tham gia góp ý phương án quy hoạch tại Phố sách Hà Nội, trụ sở UBND phường Hoàn Kiếm và Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội, hoặc gửi ý kiến trực tuyến qua các cổng thông tin điện tử và ứng dụng iHanoi.