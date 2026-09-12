Ủy ban Cạnh tranh vào cuộc rà soát chính sách giá, phí của Grab

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương cho biết, thời gian qua cơ quan này nhận được một số phản ánh, kiến nghị của đối tác tài xế Grab liên quan đến giá cước áp dụng với hành khách cùng các khoản phí, chiết khấu, khấu trừ đối với tài xế.

Theo phản ánh, giá cước một số chuyến xe ở mức thấp hoặc có xu hướng giảm, trong khi tài xế phải tự trang trải các chi phí đầu vào như nhiên liệu, bảo dưỡng, khấu hao phương tiện và chịu thêm các khoản phí, chiết khấu trên nền tảng. Điều này khiến số tiền thực nhận sau mỗi chuyến bị thu hẹp.

Một số tài xế cũng đề nghị làm rõ cách xác định, điều chỉnh giá cước; cơ chế tính phí, chiết khấu, các khoản khấu trừ cũng như việc thông báo khi những chính sách này thay đổi.

Những ngày gần đây, tranh luận về thu nhập của tài xế công nghệ trở nên nóng hơn khi trên một số hội nhóm xuất hiện lời kêu gọi tài xế Grab tắt ứng dụng, không nhận chuyến trong hai ngày 12-13/9.

Một số trường hợp được tài xế đưa lên mạng xã hội để minh họa cho mức thu nhập thực nhận. Trong đó, có chuyến xe máy dài 18,53 km nhưng tài xế nhận 46.900 đồng, tương đương khoảng 2.530 đồng/km nếu chỉ tính theo quãng đường. Tuy nhiên, đây là những trường hợp riêng lẻ, không đại diện cho toàn bộ chuyến xe trên nền tảng...

Tài xế kêu gọi đồng loạt tắt ứng dụng vào ngày 12/9 và 13/9 vì mức phí quá cao. Ảnh minh họa.

Trước các phản ánh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã mời Công ty TNHH Grab làm việc, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến chính sách giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ đang áp dụng đối với khách hàng và tài xế.

Không chỉ Grab, cơ quan quản lý cạnh tranh cũng yêu cầu một số doanh nghiệp cung ứng dịch vụ gọi xe qua ứng dụng khác tại Việt Nam cung cấp tài liệu về chính sách giá, phí áp dụng đối với hành khách và tài xế để có cơ sở rà soát, đánh giá thị trường.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đồng thời triển khai các biện pháp thu thập, xác minh thông tin. Trường hợp quá trình rà soát phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh, cơ quan này cho biết sẽ tiến hành điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các nền tảng gọi xe chủ động rà soát việc xây dựng và áp dụng giá, phí, chiết khấu, các khoản khấu trừ; bảo đảm tuân thủ pháp luật, công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích giữa nền tảng, tài xế và người tiêu dùng.

Trước đó, phản hồi với PV Tiền Phong về việc một bộ phận tài xế kêu gọi tắt ứng dụng, đại diện Grab cho biết hoạt động trên nền tảng vẫn diễn ra bình thường, các chỉ số chất lượng dịch vụ duy trì ổn định.

Doanh nghiệp cho biết đã ghi nhận các thông tin, thảo luận của cộng đồng tài xế trên mạng xã hội và “đang nghiêm túc đánh giá tình hình”. Grab khẳng định duy trì chất lượng dịch vụ cho người dùng và sinh kế của các đối tác, trong đó có tài xế, là những ưu tiên của doanh nghiệp.

Theo Grab, doanh nghiệp vẫn tiếp tục tiếp nhận phản hồi, phối hợp với các bên liên quan để duy trì hoạt động ổn định; đồng thời xem xét các giải pháp hỗ trợ nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của tài xế trên nền tảng.

Doanh nghiệp cũng khuyến nghị người dùng và tài xế tham khảo thông tin từ các kênh chính thức của Grab và các nguồn tin đáng tin cậy, đặc biệt với những thông tin liên quan đến hoạt động vận hành, nhằm tránh ảnh hưởng đến trải nghiệm của hành khách và quá trình hoạt động của tài xế.