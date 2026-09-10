Tài xế Grab kể chuyện chạy 12 tiếng, thực nhận 350.000 đồng/ngày

Kêu gọi tài xế tắt ứng dụng để phản đối các khoản khấu trừ

Trên một số hội nhóm mạng xã hội của tài xế công nghệ, các bài đăng kêu gọi tài xế Grab đồng loạt tắt ứng dụng trong hai ngày 12-13/9 đang được chia sẻ. Theo những tài xế này, nguyên nhân liên quan đến mức phí và các khoản khấu trừ trên mỗi chuyến xe, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập.

Giãi bày với PV.VietNamNet, ông Đỗ Tấn Đạt, một tài xế Grab, phản ánh các khoản khấu trừ trên mỗi chuyến xe hiện ở mức cao, ảnh hưởng đến thu nhập của tài xế.

Theo ông Đạt, trước đây ứng dụng hiển thị mức khấu trừ khoảng 33%, giúp tài xế ước tính số tiền được nhận sau mỗi chuyến. Ông cho biết từ tháng 4, cách hiển thị và tính phí có sự thay đổi, mức khấu trừ không còn cố định mà có thể biến động tùy thời điểm, khu vực và tình hình cung – cầu.

Từ số liệu một số chuyến xe của cá nhân, ông Đạt cho rằng tỷ lệ tiền tài xế thực nhận có sự chênh lệch giữa các chuyến. Theo phản ánh của ông, vào ngày mưa hoặc giờ cao điểm, giá cước khách hàng thanh toán có thể tăng nhưng phần thu nhập của tài xế không phải lúc nào cũng tăng tương ứng. Ông mong muốn nền tảng công khai rõ hơn cách xác định giá cước và từng khoản khấu trừ.

Ông Đạt cho biết thu nhập bình quân khi chạy ô tô cho một nền tảng khác vào khoảng 10.000 đồng/km, trong khi con số ông tự tính đối với Grab khoảng 6.000 đồng/km. Với xe máy, mức thực nhận theo tính toán của ông khoảng 2.600 đồng/km. Các con số này là ghi nhận của cá nhân tài xế, có thể thay đổi tùy chuyến xe, thời điểm và loại dịch vụ.

“Anh em tài xế vốn dĩ là những người có hoàn cảnh không khá giả, phải chật vật lo toan cuộc sống nhưng lại phải chịu mức thu phí quá lớn từ nền tảng”, ông Đạt nói.

Ông Đạt kiến nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc, ban hành các quy định hoặc nghị định siết chặt các nền tảng gọi xe (như mức trần chiết khấu tối đa chỉ 10% như ở Indonesia) để bảo vệ quyền lợi và ổn định sinh kế cho hàng triệu tài xế công nghệ.

Theo cách tính của một số tài xế, nếu chỉ tính riêng phí dịch vụ trong từng trường hợp, tỷ lệ khấu trừ trên doanh thu chuyến xe vào khoảng 20-27%. Tuy nhiên, đây không phải là một tỷ lệ cố định áp dụng cho mọi chuyến xe; số tiền tài xế thực nhận còn phụ thuộc vào các khoản phí, thuế và chính sách áp dụng trong từng trường hợp.

Dựa trên ảnh chụp chi tiết thu nhập của một số chuyến xe do tài xế cung cấp, nhóm tài xế tự tính tổng số tiền không được ghi nhận vào phần thực nhận tương đương khoảng 40-55% số tiền hành khách thanh toán. Tỷ lệ này bao gồm những cấu phần khác nhau và không đồng nghĩa toàn bộ số tiền trên là doanh thu Grab được hưởng.

Các tài xế phản ánh tổng số tiền bị khấu trừ tăng khiến thu nhập thực nhận của họ giảm, trong khi thời gian làm việc và chi phí vận hành không giảm.

Một tài xế cho biết anh chạy xe khoảng 12 giờ mỗi ngày. Sau khi trừ các khoản chi phí và khoản khấu trừ liên quan, số tiền thực nhận còn khoảng 250.000-350.000 đồng/ngày. Theo tài xế này, mức thu nhập trên chưa tương xứng với thời gian và công sức bỏ ra.

Nhiều lái xe phản ánh chiết khấu cao của Grab. Ảnh: D.Anh

Trước đó, từ ngày 28/4/2026, Grab thông báo tăng phí nền tảng đối với dịch vụ GrabBike từ 2.000 đồng lên 3.000 đồng/chuyến. Với GrabCar, khoản phí nền tảng dao động 5.000-19.000 đồng/chuyến, tùy khu vực đón khách và quãng đường di chuyển.

Về giá cước, theo bảng giá Grab cập nhật tháng 7/2026, GrabCar phổ thông tại Hà Nội có giá 28.473 đồng cho 2km đầu tiên, 9.818 đồng/km tiếp theo và 442 đồng/phút di chuyển sau 2km đầu tiên.

GrabBike tại Hà Nội có giá tối thiểu 13.255 đồng cho 2km đầu tiên, sau đó tính 4.222 đồng/km và 344 đồng/phút đối với thời gian di chuyển sau 2km đầu tiên. Tại TPHCM, mức giá tương ứng là 12.273 đồng cho 2km đầu, 4.222 đồng/km tiếp theo và 344 đồng/phút.

Tuy nhiên, giá cước hành khách thanh toán không đồng nghĩa với số tiền tài xế thực nhận, do còn phụ thuộc vào cơ chế phí, các khoản khấu trừ và chính sách áp dụng cho đối tác.

Từ ngày 1/7/2025, Grab cũng thực hiện khấu trừ và nộp thay một số khoản thuế đối với đối tác thuộc diện áp dụng theo quy định.

Các nền tảng khác chia sẻ doanh thu thế nào?

Trên thị trường gọi xe công nghệ, Grab, Be và Xanh SM là những nền tảng đang hoạt động tại Hà Nội và TPHCM. Mỗi đơn vị áp dụng cách tính phí, chia sẻ doanh thu và chính sách thưởng khác nhau, vì vậy tỷ lệ công bố chưa phản ánh đầy đủ thu nhập thực nhận của tài xế.

Với dịch vụ beCar, mức phí sử dụng ứng dụng được công bố khoảng 15-20%, tùy loại hình dịch vụ và khu vực. Ngoài khoản phí này, thu nhập thực nhận của tài xế còn chịu ảnh hưởng bởi nghĩa vụ thuế, chi phí vận hành, tiền thưởng và tiền tip của khách hàng.

Theo chính sách Xanh SM công bố áp dụng từ ngày 17/8/2026, thu nhập của tài xế Xanh SM Bike được xác định trên cơ sở tỷ lệ doanh số được chia sẻ, cộng với các khoản thưởng nếu đáp ứng điều kiện.

Cụ thể, tài xế giao đồ ăn được nhận 75% doanh số chuyến; dịch vụ Express 2 giờ và Express 4 giờ là 72%; dịch vụ chở khách bằng xe máy và Express Siêu tốc là 70%. Tính theo phép trừ trực tiếp, phần còn lại lần lượt tương ứng 25%, 28% và 30%. Tuy nhiên, phần này không nhất thiết hoàn toàn đồng nghĩa với phí nền tảng, do còn phụ thuộc vào cách xác định doanh số và các khoản chi phí liên quan trong chính sách của doanh nghiệp.

Với Green SM Platform, nền tảng kết nối chủ sở hữu ô tô điện với khách hàng, tài xế có thể được chia sẻ tối đa 87% doanh thu chuyến xe. Ở mức cao nhất này, phần doanh thu còn lại tương ứng 13%. Tỷ lệ thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện áp dụng, chương trình và mức độ hoàn thành tiêu chí của tài xế.