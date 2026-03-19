Vụ tài xế bị Grab khóa ứng dụng: Người dùng và tài xế kêu gọi tẩy chay

Làn sóng tẩy chay Grab lan rộng

Quyết định khóa tài khoản tài xế của Grab sau sự cố va chạm với hành khách đã châm ngòi cho làn sóng phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không ít người dùng tuyên bố xóa ứng dụng, coi đây là hành động thể hiện quan điểm cá nhân trước cách xử lý của doanh nghiệp.

“Một khách hàng nhỏ nhoi như tôi xóa app không làm nền tảng yếu đi, nhưng đó là cách tôi thực hiện quyền lựa chọn của mình, từ chối đứng về phía sự bất công”, một người dùng chia sẻ.

Chị Nguyễn Minh Tú ở Hà Nội cho biết, sau khi vụ việc xảy ra và trước thông tin phía Grab khóa vĩnh viễn tài khoản của tài xế chị đã xóa áp của hãng này. “Tôi từ bỏ Grab không phải vì tìm được dịch vụ thay thế tốt hơn, mà vì thất vọng trước cách họ hành xử khi có va chạm. Nền tảng ưu tiên đứng về phía khách hàng, bảo vệ quyền lực, trong khi bỏ qua quyền lợi và sự an toàn của tài xế - những người yếu thế mưu sinh từ ứng dụng này”, chị Tú nêu quan điểm.

Một khách hàng khác là chị Lê Mai chia sẻ: “Tôi dùng dịch vụ mỗi tuần nhưng giờ thấy thất vọng. Khi tài xế lên tiếng vì bị đe dọa thì lại bị khóa app - điều đó khiến tôi đặt dấu hỏi về niềm tin vào nền tảng. Grab cho rằng, họ bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, nhưng khi khách xúc phạm, đe dọa tài xế và thậm chí có hành vi tác động tay chân thì đó không còn là quyền riêng tư nữa. Quyền riêng tư chỉ có ý nghĩa khi hành vi của cá nhân không ảnh hưởng hay gây tổn hại đến người khác, không xâm phạm lợi ích, sức khỏe hoặc quyền lợi của người xung quanh”.

Không chỉ khách hàng, nhiều tài xế cũng bày tỏ bức xúc. Tài xế V.H cho biết: “Tôi là tài xế Grab nhưng vẫn muốn tẩy chay nền tảng này. Từ trước đến nay, Grab gần như không coi trọng tài xế, chỉ xem chúng tôi là công cụ kiếm tiền thôi”.

Tương tự nhiều ý kiến người dùng cũng chỉ trích cách xử lý cứng nhắc của Grap. Anh H.Q bình luận: “Khóa app khiến tài xế mất việc, trong khi hành vi sai trái của khách hàng chưa được làm rõ. Điều này làm giảm uy tín và niềm tin”.

Luật sư nói gì về quyền riêng tư và tự vệ?

Dưới góc độ pháp lý, vụ việc đặt ra tranh luận về ranh giới giữa quyền bảo mật thông tin cá nhân và quyền tự vệ của người lao động trong môi trường dịch vụ.

Theo phân tích của một số luật sư, trong trường hợp hành khách không có hành vi vi phạm, việc tài xế quay video và đăng tải có thể bị xem là xâm phạm quyền riêng tư. Khi đó, nền tảng có cơ sở để xử lý theo quy định nội bộ. Tuy nhiên, tình huống sẽ hoàn toàn khác nếu có yếu tố đe dọa, xúc phạm hoặc hành vi bạo lực.

Luật sư Nguyễn Đức Hùng - Giám đốc Công ty Luật TNHH Thiện Duyên nêu quan điểm, mặc dù việc tự ý đăng tải hình ảnh người khác lên mạng xã hội khi chưa có sự đồng ý là sai và vi phạm pháp luật, nhưng trong vụ việc này, khách hàng cũng có lỗi lớn. Hành vi đe dọa, xúc phạm tài xế là những hành vi lệch chuẩn và cần bị xử lý, lên án. Việc tài xế chia sẻ clip phần nhiều xuất phát từ sự bức xúc, đặc biệt khi họ là bên yếu thế, trong bối cảnh nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ thường ưu tiên bảo vệ uy tín hơn là nhân viên. Đây là cách tài xế giải tỏa tâm lý và mong nhận được sự đồng cảm, chia sẻ từ cộng đồng, điều này hoàn toàn dễ hiểu và cần được cảm thông.

Luật sư Nguyễn Đức Hùng cho hay: “Bên cạnh đó, thay vì việc sa thải hay chấm dứt dịch vụ với người lao động, các đơn vị cung cấp dịch vụ cũng cần phải có trách nhiệm hơn, có những giải pháp thích hợp và hiệu quả hơn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Biện pháp khóa tài khoản tài xế của Grab sẽ rất đơn giản đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ nhưng lại là giải pháp cực đoan và gây thiệt thòi quá lớn cho người lao động”.

Còn luật sư Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Công ty Luật TGS nêu quan điểm: “Nếu hành khách có lời lẽ đe dọa, thậm chí tác động vật lý khi tài xế đang điều khiển phương tiện - vốn là sự nguy hiểm lớn thì tài xế có quyền ghi lại để tự bảo vệ mình. Hành khách say rượu, sỉ vả, dọa đánh tài xế thì không thể gọi đó là quyền riêng tư. Những hành vi này cần được ghi nhận và chuyển tới cơ quan chức năng để ngăn chặn rủi ro. Thực tế pháp lý cho thấy, việc ghi lại hành vi vi phạm để làm bằng chứng hoặc cung cấp cho cơ quan chức năng không phải là điều xa lạ. Trong nhiều trường hợp, đây còn được xem là hành vi góp phần bảo vệ lợi ích cộng đồng”.

Ngoài ra, các luật sư cũng chỉ ra rằng, tài xế hoàn toàn có thể thực hiện các bước pháp lý để bảo vệ quyền lợi. Cụ thể, người này có thể tố cáo hành vi đe dọa của hành khách, đồng thời cân nhắc khởi kiện Grap nếu việc khóa tài khoản gây thiệt hại lớn.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, một quyết định cứng nhắc không chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân, mà còn có thể tạo ra làn sóng phản ứng dây chuyền. Và khi niềm tin bị lung lay, cái giá phải trả không chỉ dừng lại ở hình ảnh thương hiệu, mà còn là sự rời bỏ âm thầm của chính người dùng.