Động thái mới nhất của Grab Việt Nam trước thông tin tài xế kêu gọi tắt app, đình công: Nguy cơ thất thu lớn

Trên các hội nhóm Facebook, chiến dịch kêu gọi tài xế Grab tắt app đình công trong ngày 12-13/9/2026 đang lan rộng, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thậm chí, nhiều tài xế tỏ ra bất mãn và đã tắt app ngay từ hôm nay để hưởng ứng việc này.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, việc kêu gọi tắt app đình công của bộ phận lớn các tài xế xuất phát từ việc thu nhập. Đa số cho rằng, mỗi cuốc xe hiện nay, họ chỉ nhận một nửa mà còn phải chịu chi phí xăng xe, quãng đường đón xe.

Ngoài ra, lượng tài xế tham gia không ngừng tăng mỗi ngày nên số chuyến xe cũng giảm dần so với trước. Việc này khiến các tài xế không còn duy trì thu nhập ổn định dù có thời gian làm việc dài hơn 10 tiếng mỗi ngày.

Chiến dịch kêu gọi tài xế Grab tắt app đình công lan rộng.

“Chiết khấu GrabBike vẫn là 20%, nhưng so với trước, cùng số km quãng đường di chuyển, tôi nhận về số tiền ít hơn”, tài xế V.V.L (Hà Nội) chia sẻ.

Trong báo cáo nửa đầu năm 2026, Grab ghi nhận doanh thu tại Việt Nam đạt 140 triệu USD, tương đương khoảng 3.682 tỷ đồng, trung bình 20,5 tỷ đồng mỗi ngày.

Theo đó, Grab sẽ mất khoản thu rất lớn nếu các tài xế đều đồng loạt tắt app đình công trong 2 ngày.

Mặc dù các tài xế kêu gọi đồng lòng tắt app, nhưng tất nhiên vẫn sẽ có một bộ phận các tài xế duy trì công việc. Đặc biệt, tài xế ở các tỉnh, thành phố ngoài Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh có thể sẽ không hưởng ứng nên doanh thu bị ảnh hưởng của Grab sẽ nhỏ.

Mất doanh thu ngày chỉ là phần nhỏ, ảnh hưởng tệ đến trải nghiệm dịch vụ của khách hàng mới là vấn đề mà Grab Việt Nam nên quan tâm.

“Nếu đa số các tài xế tắt app trong 2 ngày, khách hàng khi đặt xe sẽ mất thời gian chờ đợi có thể gấp nhiều lần so với thông thường. Đồng thời, ít người chạy thì giá cước sẽ tăng, đón xa hơn. Do đó, có thể khách không đặt xe nữa mà chuyển sang các ứng dụng khác”, tài xế V.V.L băn khoăn.

Thông báo của Grab đến tài xế trước thông tin tắt app trên mạng xã hội.

Sức ảnh hưởng của chiến dịch kêu gọi tài xế tắt app đình công lan mạnh khiến Grab Việt Nam ngay lập tức có động thái mới khi thông báo đến tài xế.

“Grab luôn lắng nghe và thấu hiểu những băn khoăn của Quý Đối tác trước một số thông tin được thảo luận và chia sẻ trên mạng xã hội trong những ngày gần đây. Sự an toàn và hiệu quả hoạt động của Đối tác luôn là ưu tiên hàng đầu của Grab”, trích thông báo Grab đến tài xế.

Trong thông báo cũng nêu ra 2 vấn đề, trong đó có nội dung:

Chung tay ngăn chặn các hành vi phá rối: Grab khuyến cáo tài xế gửi báo cáo qua Trung tâm trợ giúp trên ứng dụng GrabDriver để Grab can thiệp xử lý các tài khoản có hành vi phá rối.

Có thể thấy, chiến dịch kêu gọi tài xế tắt app đình công lần này có quy mô lớn trên diện rộng ở những thành phố lớn. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến doanh thu của Grab, trải nghiệm khách hàng nên ít nhiều ứng dụng gọi xe công nghệ này cũng dành sự quan tâm trước làn sóng đình công có thể diễn ra vào 12-13/9/2026.

Việc Grab thông báo để hạn chế việc đối tác tắt app càng khiến nhiều tài xế phản ứng mạnh.

"Thông báo như này là Grab cũng quan tâm đến việc tắt app lần này nên chúng ta phải càng đồng lòng trong 2 ngày tới để đòi quyền lợi"; "Cánh tài xế cần đồng lòng tắt app xem Grab làm gì tiếp theo"... đó là một trong số rất nhiều bình luận của các tài xế trên các hội nhóm sau khi Grab đưa ra thông báo.

PV Báo Dân Việt hiện đã liên hệ với Grab Việt Nam và đang chờ phản hồi chính thức về sự việc trên!