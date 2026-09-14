Lựu 'khổng lồ' Trung Quốc gắn mác hàng Thái, Đà Lạt

Cuối tháng 8 đến tháng 11, lựu đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ TP HCM. Nếu những năm trước người mua thường gặp loại quả nhỏ, năm nay thị trường xuất hiện những trái lớn gấp đôi, có trái nặng tới 800 gram.

Điểm khiến dòng lựu này gây chú ý không chỉ nằm ở kích thước mà còn ở hình thức và giá bán. Quả tròn, vỏ bóng, ít trầy xước, cuống và lá vẫn xanh như vừa được thu hái, nhưng giá chỉ 45.000-55.000 đồng một kg.

Chị Hoa, một khách hàng tại TP HCM, cho biết lần đầu mua được lựu còn nguyên cành và lá xanh nên nghĩ đây là hàng Thái. Tuy nhiên, người bán lại giới thiệu là lựu Việt Nam.

Lựu Trung Quốc gắn mác hàng Việt tại TP HCM. Ảnh: Thi Hà

Thông tin về nguồn gốc cũng không thống nhất giữa các điểm bán. Một tiểu thương trên đường Phan Đăng Lưu, phường Gia Định, giới thiệu những trái lựu cỡ lớn, vỏ bóng là hàng Thái Lan, giá khoảng 50.000 đồng một kg. Theo người bán, lựu Trung Quốc thường nhỏ hơn và có giá chỉ khoảng 20.000-25.000 đồng một kg.

Tại chợ Xóm Mới, phường An Hội Đông, cùng loại lựu cỡ lớn, cuống và lá còn xanh lại được treo biển "Lựu Đà Lạt".

Bà Oanh, người bán trái cây tại đây, cho biết lựu được lấy từ chợ đầu mối nông sản Thủ Đức và được đơn vị phân phối giới thiệu là hàng Đà Lạt. Theo bà, do vận chuyển trong thời gian ngắn nên quả vẫn giữ được cuống và lá tươi. Mỗi ngày bà bán khoảng một sọt 50 kg.

Tuy nhiên, tại chính chợ đầu mối này, nguồn gốc của loại lựu cỡ lớn lại được xác định khác. Bà Thu, chủ một cửa hàng trái cây trên đường Quang Trung, phường Gò Vấp, cho biết lựu nhập về từ chợ đầu mối nông sản Thủ Đức thực chất là hàng Trung Quốc, thường được gọi là lựu Tứ Xuyên.

Theo bà Thu, loại 600-800 gram một trái, mẫu mã đẹp có giá sỉ khoảng 350.000 đồng một thùng 10 kg, tương đương 35.000 đồng một kg. Sau khi cộng chi phí vận chuyển và bán hàng, giá lẻ khoảng 50.000-55.000 đồng một kg. Loại nhỏ hơn, 400-500 gram một trái, rẻ hơn khoảng 5.000-7.000 đồng một kg.

"Chưa bao giờ tôi nhập được lựu từ Đà Lạt, còn lựu Thái giá lúc nào cũng trên 100.000 đồng một kg", bà Thu nói. Theo bà, lựu Thái có màu vỏ sẫm hơn và hiện chưa vào chính vụ.

Năm nay, lựu Tứ Xuyên được các đầu mối nhập về nguyên cành, lá, đóng trong thùng xốp hoặc sọt nhựa. Cách đóng hàng này giúp quả giữ được hình thức bắt mắt nhưng giá thấp hơn những lô hàng trước đây thường được đóng trong thùng giấy cao cấp.

Trái lựu Tứ Xuyên có trọng lượng 700gram được bày bán khắp các chợ ở TP HCM. Ảnh: Thi Hà

Đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cũng xác nhận lựu cỡ lớn về chợ chủ yếu là hàng Trung Quốc, trong nước không có nguồn hàng thương phẩm tương ứng. Đây là giống lựu Tứ Xuyên, nổi tiếng với quả lớn và ruột đỏ Ruby. Tính đến hết tháng 8, lượng lựu Trung Quốc về chợ đầu mối đạt khoảng 1.569 tấn, trung bình mỗi đêm về chợ 40 tấn.

Thông tin từ cơ quan chuyên môn tại Lâm Đồng cũng cho thấy loại quả này không thể là hàng Đà Lạt.

Nói với VnExpress, ông Hà Ngọc Chiến, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, cho biết địa phương có trồng lựu nhưng chủ yếu quy mô nhỏ lẻ, mang tính chất làm cảnh hoặc trồng trong sân vườn gia đình, chưa hình thành vùng sản xuất thương mại lấy quả.

Lựu là cây ưa nắng, chịu hạn tốt và cần nhiệt độ ấm để quả tích đường, đạt độ ngọt và lên màu. Trong khi đó, khí hậu Đà Lạt mát mẻ quanh năm, độ ẩm cao và có mùa mưa kéo dài nên không thuận lợi để phát triển vùng lựu thương phẩm. Một số nơi từng thử nghiệm nhưng hiệu quả không cao.

Ông Chiến cho rằng việc treo biển "lựu Đà Lạt" đối với loại quả đang bán trên thị trường là không đúng, bởi địa phương chưa có vùng lựu thương phẩm.

Nguồn cung lựu Trung Quốc khá lớn. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc (MARA), nước này đứng thứ ba thế giới về sản lượng lựu.

Riêng thành phố Hội Lý, tỉnh Tứ Xuyên, có khoảng 400.000 mẫu Trung Quốc (26.667ha) vùng sản xuất lựu chất lượng cao, chiếm 92% diện tích trồng lựu của tỉnh Tứ Xuyên và 26% diện tích trồng lựu của cả nước. Sản lượng hàng năm đạt khoảng 801.000 tấn, tổng giá trị sản lượng hơn 8,26 tỷ nhân dân tệ, theo số liệu được chính quyền thành phố công bố.

Lựu Hội Lý được xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia, trong đó có Ba Lan, Nga và Canada.