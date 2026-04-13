Giá vàng ngày 11/3 từng tăng lên mức 4.859 USD do kỳ vọng về thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có thể tạo nền móng cho một nền hòa bình lâu dài. Dù vậy, các bên đã lập tức rời đi mà không đạt được thỏa thuận nào.

Giá vàng thế giới lao dốc sáng 13/4.

Trong lúc đàm phán, Mỹ có dấu hiệu đẩy tình hình căng thẳng khi cử hai tàu chiến đến eo biển Hormuz. Cùng với đó là việc ông Donald Trump tuyên bố phong tỏa eo biển này.

Ngay sau đó, Iran phát đi cảnh báo, yêu cầu tàu Mỹ rời khỏi Hormuz, đồng thời nhắm tên lửa vào hai chiến hạm trên biển. Tàu Mỹ sau đó bỏ chạy khiến tuyên bố của Mỹ chỉ mang tính biểu tượng.

Phản ứng trước tin tức này, giá vàng lập tức lao dốc, trong khi giá dầu tăng trở lại mức 100 USD/ thùng.

Christopher Vecchio, người đứng đầu bộ phận chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive hôm 10/4 nhận định. Nếu Mỹ và Iran không đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột, mở lại eo biển Hormuz thì giá vàng sẽ còn suy giảm. Việc các bên đạt được thỏa thuận là rất mong manh. Do đó, giá vàng sẽ chịu áp lực bán mạnh và thử thách mức 4.000 - 4.100 USD.

Theo Christopher Vecchio, trong kịch bản tốt đẹp, tức là thỏa thuận hòa bình cho Iran được ký kết thì giá vàng sẽ nhanh chóng vượt 5.000 USD và có thể vượt 6.000 USD vào cuối 2026. Dù vậy, điều này chưa thể xảy ra khi các bên liên quan vẫn tỏ rõ quyết tâm chiến đấu đến cùng.

Một số học giả tại Mỹ nhận định, chiến tranh Mỹ - Iran khó chấm dứt trong một sớm một chiều do tham vọng mở rộng lãnh thổ và thanh lọc sắc tộc của Israel. Để thực hiện chiến lược này, Israel đã tìm cách trói chặt Mỹ với cái gọi là đồng minh thông qua các nhóm vận động hành lang. Chừng nào tư tưởng thanh lọc sắc tộc còn thì chừng đó chiến tranh vẫn tiếp diễn.

Ngoài ra, giới phân tích đánh giá, cuộc chiến Iran đã đẩy giá USD tăng cao, lợi suất kho bạc Mỹ cũng tăng tạo nên sức hút với nhà đầu tư hơn là vàng - kênh đầu tư vốn đã tăng mạnh trong những năm qua.