State Street dự báo giá vàng sớm vượt 5.000 USD bất chấp khó khăn ngắn hạn

Aakash Doshi nhà phân tích hàng hóa tại State Street Investment Management, cho biết họ vẫn lạc quan về vàng và tiếp tục nhận thấy có 50% khả năng giá vàng sẽ giao dịch trong khoảng từ 4.750 đến 5.500 USD trong suốt thời gian còn lại của năm.

Aakash Doshi cho biết, ông đã điều chỉnh xác suất kịch bản tăng giá của vàng ở mức 5.500-6.250 USD/ounce từ 35% xuống 30%, nhưng cho rằng mức 4.000-4.100 USD sẽ giữ vững như mức sàn của thị trường và giá có thể được kiểm tra lại vào năm 2027. Kịch bản vàng giảm giá ở mức 4.000-4.750 USD có xác suất 20%.

Mặc dù Tập đoàn tài chính State Street vẫn lạc quan về vàng , các nhà phân tích lưu ý rằng đợt bán tháo hồi tháng trước và sự điều chỉnh hiện tại không có gì đáng ngạc nhiên, xét đến sự thay đổi tâm lý trên thị trường tài chính toàn cầu do cuộc chiến chung của Mỹ và Israel với Iran.

Hồi đầu năm, các nhà phân tích dự báo, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ thêm 58 điểm cơ bản trong 2026. Tuy nhiên, tình trạng hỗn loạn ở Trung Đông, gây ra những vấn đề nghiêm trọng về chuỗi cung ứng trên thị trường năng lượng, đã làm thay đổi đáng kể những kỳ vọng đó.

Hiện tại, công cụ CME FedWatch dự báo có 71% khả năng lãi suất sẽ giữ nguyên ở mức hiện tại cho đến cuối năm. Mặc dù chính sách tiền tệ trung lập, giá vàng vẫn tương đối ổn định ở mức dưới 4.800 USD/ounce. Giá vàng giao ngay hiện đang giao dịch ở mức 4.774,20 USD/ounce, tăng hơn 1% trong ngày.

Bất chấp những khó khăn, các nhà phân tích tại State Street cho rằng, nhà đầu tư nên tiếp tục tập trung vào các xu hướng thị trường dài hạn hơn là kỳ vọng về lãi suất ngắn hạn.

Mặc dù giá dầu tăng cao sẽ tiếp tục đẩy áp lực lạm phát lên cao hơn, nhóm của Doshi cảnh báo rằng môi trường này cũng là con dao hai lưỡi.

Theo Doshi, trong khi một cuộc xung đột kéo dài đẩy giá dầu Brent trên sàn ICE lên trên 150 USD/thùng có thể gây áp lực lên giá vàng thông qua kênh Fed và đồng đô la. Nó cũng sẽ làm tăng khả năng suy thoái kinh tế hoặc lạm phát đình trệ. Trong khi đó, giá dầu bình ổn ở mức 80-85 USD/thùng có thể nhanh chóng đẩy giá vàng trở lại trên 5.000 USD/ounce.

Ngoài chính sách tiền tệ của Mỹ, các nhà phân tích tại State Street nhận thấy, một yếu tố tích cực dài hạn khác đối với vàng, đó là sự gia tăng không bền vững của nợ chính phủ.

Theo ước tính từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, tổng lãi suất ròng đối với nợ liên bang của Mỹ được dự báo sẽ vượt quá 1 nghìn tỷ USD trong 2026, lần đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, Mỹ không phải là quốc gia duy nhất gặp phải vấn đề nợ ngày càng tăng.

Thâm hụt ngân sách gia tăng làm trầm trọng thêm bối cảnh nợ nần và rủi ro mất giá tiền tệ dài hạn. Điều này trong lịch sử thường thúc đẩy nhu cầu vàng .

Theo Doshi, tổng nợ toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục khoảng 348 nghìn tỷ đô la, tương đương 3-4 lần GDP thế giới, tăng mạnh nhất ở nợ chính phủ hơn là nợ khu vực tư nhân. Điều này có thể báo trước những áp lực tài chính tiềm ẩn, qua đó thúc đẩy giá vàng.