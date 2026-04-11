Chốt giá vàng hôm nay ngày 11/4 lại quay đầu giảm

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 11/4, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 11/4 giảm giá vàng miếng xuống mức 172,4 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn. Thị trường vàng trong nước mấy phiên gần đây diễn biến khá lạ khi liên tục tăng/giảm xen kẽ nhau.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 11/4, giá vàng trong nước ngày 11/4/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 169,4 triệu đồng/lượng mua vào và 172,4 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 11/4 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 169,4 triệu đồng/lượng mua vào và 172,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 11/4 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 169,4 triệu đồng/lượng mua vào và 172,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 169,4 triệu đồng/lượng mua vào và 172,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 11/4, đảo chiều giảm cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 11/4, giảm giá vàng nhẫn và giá vàng miếng.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 11/4, giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 169,4 –172,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 169,1 – 172,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 11/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 11/4 giảm với giá vàng giao ngay giảm 11 USD/ounce, xuống mức 4.748 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.787 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới lại đảo chiều giảm giá, nhưng vẫn giữ vững mốc trên 4.700 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới vẫn đang trong giai đoạn nhạy cảm khi chịu tác động đan xen từ lạm phát, chính sách tiền tệ và căng thẳng địa chính trị. Mốc 4.800 USD/ounce tiếp tục là ngưỡng kháng cự quan trọng cần theo dõi.

Trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục dao động mạnh theo dữ liệu kinh tế và diễn biến địa chính trị. Về dài hạn, kim loại quý vẫn được đánh giá là kênh trú ẩn quan trọng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn.

Bà Roukaya Ibrahim - Giám đốc chiến lược hàng hóa tại BCA Research - cho rằng, xu hướng tăng dài hạn của giá vàng vẫn được duy trì. Trong ngắn hạn, giá kim loại quý có thể biến động mạnh do yếu tố đầu cơ và thay đổi kỳ vọng lãi suất.

Với giá vàng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.748 USD/ounce (tương đương khoảng 151 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 11/4 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 21,4 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 11/4, giá vàng ngày 12/4 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.