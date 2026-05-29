Chốt giá vàng hôm nay ngày 29/5 đảo chiều tăng rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 29/5, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 29/5 tăng giá vàng miếng lên mức 158,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 29/5, giá vàng trong nước ngày 29/5/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 29/5 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 29/5 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 155 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 29/5, đảo chiều tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 29/5, đảo chiều tăng mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 29/5, tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 155,5 –158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 155,3 – 158,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 155 – 158,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 29/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 29/5 tăng rất mạnh với giá vàng giao ngay tăng 134 USD/ounce, lên mức 4.523 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.499 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều tăng giá rất mạnh, vượt mốc 4.500 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang nhận được lực hỗ trợ trở lại sau khi loạt dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy tăng trưởng chậm lại, trong khi đồng USD suy yếu. Tuy nhiên, áp lực lạm phát và biến động địa chính trị quanh eo biển Hormuz vẫn khiến triển vọng ngắn hạn của kim loại quý trở nên khó đoán.

Về kỹ thuật, giới phân tích cho rằng phe mua cần đưa giá vàng vượt qua các vùng kháng cự quan trọng để củng cố xu hướng phục hồi. Trong khi đó, nếu giá mất các vùng hỗ trợ gần, áp lực bán có thể quay lại mạnh hơn. Do đó, nhà đầu tư được khuyến nghị thận trọng, đặc biệt trong bối cảnh chênh lệch mua - bán vàng trong nước vẫn ở mức cao.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.523 USD/ounce (tương đương khoảng 144 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 29/5 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 14,5 triệu đồng/lượng.

