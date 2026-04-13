Chuyên gia dự báo giá vàng tăng sau thỏa thuận ngừng bắn ở Trung Đông

Tuần qua, thị trường vàng một lần nữa bị chi phối bởi các tin tức về chiến tranh Iran, với tin tức đầu tiên về khả năng hòa bình Iran đã thúc đẩy thị trường vào tối thứ Ba. Tuy nhiên, các nhà giao dịch kim loại quý vẫn hoài nghi về trung hạn – và thậm chí cả về triển vọng duy trì lệnh ngừng bắn đủ lâu để có thể sẵn sàng mua vàng trở lại.

Kết thúc tuần giao dịch, giá vàng quốc tế đóng cửa ở mức 4.749 USD/ounce, tăng nhẹ 70 USD mỗi ounce so với cuối tuần liền trước.

Tuy nhiên, trong nước, thị trường vàng lại hạ nhiệt sau sự việc cơ quan chức năng khởi tố vụ án tại Bảo Tín Minh Châu. Vàng SJC chốt tuần ở mức 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm hơn 2 triệu đồng mỗi lượng sau 1 tuần giao dịch.

Giá vàng được dự báo tăng trong tuần tới

Với diễn biến này, giá vàng trong nước kéo giảm khoảng cách so với thị trường quốc tế còn khoảng 20 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng hiện đang tương đối ổn định trong giai đoạn tích lũy khi thị trường “tiêu hóa” các thông tin về sự hòa bình mong manh.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý lạc quan đã trở lại với các chuyên gia và giới đầu tư sau thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần tại Trung Đông.

Nhiều chuyên gia tin tưởng rằng giá kim loại quý này đã chạm đáy sau sự kết hợp giữa vụ đánh bom Iran và cùng với việc Thổ Nhĩ Kỳ đã bán và trao đổi gần 120 tấn vàng. Họ cho rằng đợt bán tháo vừa qua là quá mức, do đó, nếu lệnh ngừng bắn được duy trì và một thỏa thuận được đạt được, thì vàng sẽ lấy lại vị thế của nó như trước kia.

Tuy nhiên, cũng có người lo lắng một rạn nứt trong thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Iran và Hoa Kỳ/Israel có thể đẩy giá vàng xuống.

Tuần này, 14 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, với một nửa số chuyên gia Phố Wall dự đoán giá vàng sẽ tăng trong thời gian ngừng bắn, phần lớn số còn lại giữ quan điểm trung lập.

Trong khi chỉ 2 người khác, chiếm 14%, dự đoán giá sẽ giảm. Năm nhà phân tích còn lại, chiếm 36% tổng số, cho rằng rủi ro sẽ cân bằng trong ngắn hạn.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã ghi nhận 51 phiếu bầu, cho thấy tâm lý nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng đang được cải thiện khi tình hình căng thẳng lắng xuống.

Có 32 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 63%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 10 người khác, tương đương 20%, dự báo kim loại quý này sẽ giảm giá; 9 nhà đầu tư còn lại, chiếm 18% tổng số, dự kiến ​​giá vàng sẽ tiếp tục đi ngang trong tuần tới.

Tuần tới sẽ không có nhiều dữ liệu kinh tế được công bố, tuy nhiên thị trường sẽ nhận được các khảo sát quan trọng về sản xuất và một số dữ liệu về nhà ở tại Mỹ. Các nhà giao dịch cũng sẽ theo dõi xem lạm phát giá sản xuất có tiếp tục xu hướng tăng như báo cáo CPI tuần này hay không.