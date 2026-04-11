Sự thật phía sau cú sập của vàng giữa cơn bão bất ổn

Trong mắt giới đầu tư toàn cầu, vàng từ lâu được xem là “nơi trú ẩn an toàn” mỗi khi thế giới chao đảo. Nhưng những gì đang diễn ra lại khiến nhiều người phải đặt câu hỏi: Vì sao giữa lúc xung đột leo thang và thị trường đầy bất ổn, giá vàng lại lao dốc?

‘Ô che mưa’ hay ‘hầm trú bão’?

Chỉ vài tháng trước, vào cuối tháng 1/2026, giá vàng từng thiết lập đỉnh lịch sử gần 5.600 USD/ounce, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Nhưng kể từ đó, kim loại quý này đã mất khoảng 20% giá trị, trượt dài ngay khi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông bùng phát.

Điều này đi ngược với kỳ vọng truyền thống: chiến tranh thường khiến vàng tăng giá, do nhà đầu tư tìm nơi “trú ẩn” khỏi rủi ro.

Tuy vậy, nếu nhìn dài hạn, vàng vẫn đang ở mức cao đáng kể, tăng gần 300% trong một thập kỷ qua.

Đằng sau đà tăng này là một yếu tố quan trọng: “tài chính hóa” (financialisation), tức việc vàng ngày càng được giao dịch qua các công cụ tài chính phức tạp như quỹ ETF (quỹ hoán đổi danh mục) hay phái sinh, thay vì chỉ là tài sản vật chất.

Vàng bị cuốn vào làn sóng bán tháo khi nhà đầu tư buộc phải hy sinh cả tài sản an toàn để cứu danh mục. Ảnh: The Conversation

Để hiểu rõ hơn, cần phân biệt hai khái niệm quan trọng trong đầu tư: tài sản phòng hộ (hedge) và tài sản trú ẩn an toàn (safe haven).

Phòng hộ giống như việc luôn mang ô mỗi ngày, giúp giảm rủi ro dài hạn, nhưng cũng có thể làm mất đi cơ hội khi thị trường thuận lợi.

Trong khi đó, trú ẩn an toàn lại giống một hầm trú bão, chỉ phát huy tác dụng khi khủng hoảng cực đoan xảy ra.

Vàng từ lâu được xếp vào nhóm thứ hai. Trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, hay khi Mỹ bị hạ bậc tín nhiệm năm 2011, vàng đã chứng minh vai trò “trú ẩn”, giữ giá tốt hơn nhiều tài sản khác. Nhưng bối cảnh hiện đã thay đổi.

Cú sốc dầu mỏ: ‘Kẻ phá vỡ quy luật’

Theo phân tích của Giáo sư Rand Low, Đại học Bond (Australia), thế giới hiện không đối mặt với một cú sốc tài chính thông thường, mà là cú sốc năng lượng quy mô lớn.

Nguồn cung dầu bị gián đoạn, các cơ sở dầu khí bị tàn phá, kéo theo hệ quả lan rộng khắp nền kinh tế toàn cầu. Đây là điểm khác biệt cốt lõi.

Trong những tình huống như vậy, quy luật “dòng tiền chạy vào vàng” không còn đúng tuyệt đối. Thay vào đó, vàng bị cuốn vào chính làn sóng biến động.

Có ít nhất 3 nguyên nhân then chốt lý giải vì sao giá vàng lại giảm mạnh ngay giữa lúc khủng hoảng leo thang.

Trước hết là áp lực thanh khoản. Khi thị trường rơi vào trạng thái hỗn loạn, nhiều nhà đầu tư lớn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bán bớt tài sản để bù đắp thua lỗ ở các kênh khác hoặc đáp ứng các yêu cầu bổ sung ký quỹ (margin call).

Trong bối cảnh đó, vàng, với vai trò là một tài sản có tính thanh khoản cao, dễ mua bán thường bị “hy sinh” đầu tiên để nhanh chóng thu về tiền mặt.

Bên cạnh đó là làn sóng chốt lời sau đà tăng nóng. Sau khi tăng mạnh trong thời gian dài, vàng đã mang lại mức lợi nhuận đáng kể cho nhiều quỹ đầu tư.

Giá vàng lao dốc khoảng 20%; trong cú sốc năng lượng, giá trị của vàng bị lu mờ trước nhu cầu sống còn của dầu mỏ. Ảnh: The Conversation

Khi bất ổn gia tăng, thay vì tiếp tục nắm giữ, họ có xu hướng bán ra để “khóa” lợi nhuận và tái cân bằng danh mục, đặc biệt khi rủi ro thị trường trở nên khó lường hơn.

Cuối cùng, một yếu tố mang tính cấu trúc là giá trị thực dụng của vàng thấp hơn so với dầu. Nếu dầu mỏ là “máu” của nền kinh tế, thiết yếu cho vận tải, sản xuất và năng lượng thì vàng lại có rất ít ứng dụng công nghiệp.

Trong một cuộc khủng hoảng năng lượng, nhu cầu thực tế của thế giới nghiêng về dầu hơn là kim loại quý. Chính điều này khiến vàng không còn giữ được vị thế ưu tiên như trong các cuộc khủng hoảng tài chính trước đây.

Khi vàng không còn ‘đứng ngoài cuộc chơi’

Một thay đổi quan trọng khác nằm ở cách con người đầu tư vào vàng. Ngày nay, phần lớn giao dịch vàng không phải là mua vàng vật chất, mà là mua các công cụ tài chính “giấy” như quỹ ETF hay hợp đồng phái sinh. Điều này khiến vàng trở nên gắn chặt hơn với hệ thống tài chính toàn cầu.

Hệ quả là nhà đầu tư ngày nay có thể đồng thời nắm giữ cả vàng và cổ phiếu trong cùng một danh mục, thay vì xem chúng là hai kênh tách biệt như trước.

Khi thị trường biến động, các loại tài sản này thường cùng chịu tác động, dẫn đến việc vàng cũng bị cuốn vào làn sóng bán tháo. Điều đó đồng nghĩa với việc vàng không còn tách biệt khỏi rủi ro như trong quá khứ.

Những biến động gần đây đang làm lung lay một niềm tin lâu đời: vàng luôn là nơi trú ẩn tuyệt đối.

Thực tế cho thấy, vàng vẫn có vai trò nhất định trong việc giảm rủi ro, nhưng không còn là “tấm khiên bất khả xâm phạm”. Trong các cuộc khủng hoảng phức tạp, đặc biệt là liên quan đến năng lượng, kim loại quý này cũng có thể bị cuốn vào vòng xoáy bán tháo.

Điều đó đặt ra một bài học quan trọng cho nhà đầu tư rằng không có tài sản nào an toàn tuyệt đối. Ngay cả vàng vốn là biểu tượng của sự ổn định hàng nghìn năm cũng phải thích nghi với một thế giới tài chính ngày càng phức tạp và liên kết chặt chẽ.

Theo The Conversation