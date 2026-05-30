Tối 29-5, giá vàng tăng rất mạnh, bạc cũng theo sát

Lúc 22 giờ ngày 29-5, giá vàng thế giới đang tăng hàng chục USD/ounce leo lên vượt 4.590 USD/ounce, tăng gần 100 USD/ounce so với buổi sáng.

Chỉ trong 1 ngày, mỗi ounce vàng tăng tới 200 USD/ounce (tương đương mức tăng khoảng 6,3 triệu đồng).

Giá vàng thế giới tăng vọt trong sự ngỡ ngàng của nhiều nhà đầu tư trong nước. Bởi chỉ mới một ngày trước, có thời điểm giá vàng rớt thảm về 4.371 USD/ounce.

Tính ra trong 2 ngày, biên độ dao động của giá vàng lên tới 230 USD/ounce.

Không chỉ vàng, bạc cũng tăng nhưng tốc độ chậm hơn. Hiện giá bạc thế giới ở mức 76,6 USD/ounce, tăng tiếp so với buổi sáng. Bạc cũng phục hồi mạnh mẽ từ mốc 71,8 USD/ounce của phiên trước.

Giá vàng tăng vọt vào tối nay

Theo giới phân tích, vàng, bạc đang tăng rất nhanh trước thông tin Mỹ và Iran đạt được những thỏa thuận mới liên quan đến tiến trình mở cửa eo biển Hormuz. Nếu xung đột ở Trung Đông có tiến triển tích cực, vàng sẽ tăng tiếp. Chuyên gia vàng Trần Duy Phương nói rằng nếu vàng đóng cửa trên mốc 4.500 USD/ounce là có thể xác lập đáy ngắn hạn. Mục tiêu tiếp theo của vàng là vùng 4.888 USD/ounce trong thời gian tới.

Ở thị trường trong nước, tính tới cuối ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC được giao dịch quanh 155,5 triệu đồng/lượng mua vào, 158,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm trở lại 1,5 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 146 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 12,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá bạc miếng các loại được Ancarat, SACOMBANK-SBJ, Phú Quý giao dịch quanh 2,85 triệu đồng/lượng mua vào, 2,94 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với buổi sáng.

Giá bạc ký, bạc thỏi các loại được giao dịch lần lượt là 76 triệu đồng/kg mua vào và 78,4 triệu đồng/kg bán ra, giảm 500.000 đồng mỗi kg so với buổi sáng.

Giá bạc cũng tăng tiếp