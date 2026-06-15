Giá vàng thế giới 15/6 tăng dựng đứng sau tin Mỹ - Iran đạt thỏa thuận hòa bình

Sáng 15/6, giá vàng giao ngay tại Mỹ giao dịch quanh vùng 4.300 USD/ oz, tăng rất mạnh sau khi chạm đáy sát 4.000 USD.

Giá vàng thế giới tăng dựng đứng sau tin Mỹ, Iran đạt thỏa thuận hòa bình.

Giá vàng bật tăng sau khi Mỹ thông báo sẽ gỡ lệnh phong tỏa hàng hải với Iran ngay lập tức.

Tổng thống Donanld Trump viết trên Truth social rằng: "Thỏa thuận với Iran đã hoàn tất. Chúc mừng tất cả".

Tổng thống Trump cũng thông báo dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ đối với Iran, cũng như mở cửa trở lại eo biển Hormuz "mà không có phí quá cảnh". "Tàu thuyền trên thế giới hãy kích hoạt động cơ đi. Hãy để cho dầu chảy", ông viết.

Tuyên bố được Tổng thống Trump đưa ra sau khi Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif nói rằng Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận hòa bình. "Hai bên đã thống nhất chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, trong đó có Lebanon", ông Sharif thêm rằng thỏa thuận sẽ được ký tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6.

Việc Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình là bước tiến rất lớn trong bối cảnh Israel ngày càng tỏ thái độ không ủng hộ tiến trình này.

Ngay trước khi Mỹ, Iran chốt thỏa thuận hòa bình, Israel đã tấn công Lebanon dẫn đễn việc Iran tuyên bố đáp trả. Trước nguy cơ thỏa thuận hòa bình bị đổ vỡ, Tổng thống Trump tỏ thái độ giận dữ đối với Israel và trực tiếp kêu gọi các bên ngừng bắn.

Thỏa thuận hòa bình Mỹ, Iran ngay lập tức đẩy giá dầu thô giảm xuống mức 81 USD/ thùng, giảm mạnh so với giai đoạn đỉnh điểm gần 120 USD/ thùng.

Trên thị trường tài chính, Bitcoin và tiền điện tử ồ ạt tăng mạnh, trong đó BTC vươn lên vùng giá trên 65.000 USDT.

Thị trường tài chứng khoán thế giới dự kiến sẽ vận động tích cực sau khi tin tức hòa bình được truyền đi, trong đó, tài chính Châu Á sẽ bước vào phiên giao dịch đầu tuần sớm hơn tại Mỹ và Châu Âu.