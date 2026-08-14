Cuộc sống vương giả bậc nhất thế giới của Vua Brunei

Quốc vương Brunei Hassanl Bolkiah tròn 80 tuổi hôm 15/7. Ảnh: Instagram

Hassanal Bolkiah lên ngôi ngày 4/10/1967, khi 21 tuổi. Sau gần sáu thập kỷ, ông trở thành một trong những quân chủ trị vì lâu nhất lịch sử hiện đại và là nhân vật quyền lực nhất tại Brunei. Vị quốc vương 80 tuổi đồng thời giữ nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước, gồm Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Tài chính và người đứng đầu tôn giáo Hồi giáo tại Brunei.

Hiến pháp Brunei quy định Quốc vương không thể bị coi là sai, cả với tư cách cá nhân lẫn trong hoạt động chính thức, qua đó trao cho ông quyền lực đặc biệt lớn.

Gia đình 12 người con

Quốc vương Hassanal Bolkiah và Hoàng hậu Saleha trên cỗ xe mạ vàng trong lễ rước nhân kỷ niệm 50 năm lên ngôi của ông, hồi 2017. Ảnh: Roshlan Rahman

Sultan Hassanal Bolkiah có 12 người con, gồm năm con trai và bảy con gái, với ba người vợ. Tuy nhiên, một người con trai của ông đã qua đời.

Với Hoàng hậu Saleha, người vợ đầu tiên, ông có sáu người con, trong đó có Thái tử Al-Muhtadee Billah, cùng các công chúa Rashidah, Muta-Wakkilah, Majeedah Nuurul, Hafizah và Hoàng tử Abdul Malik.

Cuộc hôn nhân thứ hai với Mariam binti Abdul Aziz mang đến cho ông hai con trai, gồm Hoàng tử Abdul Azim và Hoàng tử Abdul Mateen, cùng hai con gái Azemah và Fadzillah. Trong đó, Hoàng tử Azim qua đời ở tuổi 38 hồi năm 2020. Hoàng tử Abdul Mateen là một trong những thành viên được giới trẻ đặc biệt chú ý nhờ ngoại hình điển trai và thường xuyên xuất hiện bên cha trong các hoạt động chính thức.

Người vợ thứ ba của Sultan là Azrinaz Mazhar binti Hakim Mazhar. Hai người có hai con là Hoàng tử Abdul Wakeel và Công chúa Ameerah.

Bốn con trai của Quốc vương Brunei. Ảnh: Instagram

Cung điện rộng lớn

Sultan sống cùng gia đình tại Istana Nurul Iman, cung điện hoàng gia nổi tiếng của Brunei, rộng khoảng 200.000 m2 và được Kỷ lục Guinness công nhận là cung điện cư trú lớn nhất thế giới. Công trình có 1.788 phòng, 257 phòng tắm, phòng tiệc sức chứa 5.000 người, năm hồ bơi, đồng thời được trang trí bằng nhiều chi tiết mạ vàng và các vật phẩm đắt giá. Cung điện hoàn thành năm 1984 với chi phí khoảng 1,4 tỷ USD.

Một góc của cung điện Istana Nurul Iman. Ảnh: Hindustan Times

Cung điện cũng là nơi lưu giữ bộ sưu tập ôtô nổi tiếng của Sultan. Ông được cho là sở hữu hơn 7.000 chiếc xe sang, gồm Ferrari, Rolls-Royce và Bentley. Đặc biệt, bộ sưu tập được cho là có bảy chiếc McLaren F1, dòng xe chỉ được sản xuất 100 chiếc.

Tài sản hàng chục tỷ USD

Xe hơi mạ vàng 24k của Quốc vương Brunei. Ảnh: GQ

Khối tài sản cá nhân của Sultan Hassanal Bolkiah được ước tính khoảng 20 -30 tỷ USD, chủ yếu đến từ nguồn dầu khí dồi dào của Brunei cùng các khoản đầu tư ở nước ngoài. Ông từng nhiều năm nằm trong nhóm những người giàu nhất thế giới do Forbes công bố.

Sự giàu có của Sultan còn thể hiện qua đội máy bay riêng. Ông sở hữu 6 máy bay, hai trực thăng và một chiếc Boeing 747 được thiết kế riêng cho nhu cầu cá nhân.

Chiếc Boeing 747 được tùy biến với nội thất xa hoa và từng được xem là một trong những biểu tượng rõ nét nhất cho cuộc sống xa xỉ của hoàng gia Brunei.

Bữa tiệc sinh nhật đình đám với Michael Jackson

Những bữa tiệc xa hoa cũng góp phần tạo nên danh tiếng của Sultan. Một trong những sự kiện đáng nhớ nhất diễn ra khi ông tròn 50 tuổi. Sultan đã mời Michael Jackson biểu diễn riêng trong một buổi hòa nhạc tại Brunei. Nam ca sĩ nổi tiếng đến hát trong sự kiện nhưng Sultan cuối cùng không tham dự.

Bên cạnh khối tài sản kếch xù, cuộc đời của Hassanal Bolkiah gắn liền với lịch sử hiện đại của Brunei. Ở tuổi 80, Sultan vẫn là trung tâm quyền lực của Brunei, đồng thời tiếp tục duy trì một trong những lối sống xa hoa và kín tiếng nhất trong giới quân chủ đương đại.