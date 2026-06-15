Chuyên gia dự báo ra sao sau tuần biến động dữ dội của giá vàng?

Tuần qua là một tuần biến động rất mạnh của thị trường vàng. Trên thế giới, kim loại quý đã xuyên thủng các mức hỗ trợ và có lúc lùi về sát vùng 4.000 USD/ounce, tương đương mức giảm hơn 300 USD/ounce so với mức giá cuối tuần liền trước.

Đà lao dốc của giá vàng xuất hiện ngay sau báo cáo việc làm của Mỹ tốt hơn dự kiến và báo cáo CPI cho thấy lạm phát vẫn đang dai dẳng, làm trầm trọng thêm lo ngại về việc Fed sẽ tăng lãi suất vào cuối năm.

Tuy nhiên, kim loại quý đã phục hồi ngoạn mục vào 2 phiên cuối tuần và chốt tuần quanh 4.220 USD/ounce. Mặc dù chưa thể lấy lại những gì đã mất, song đà phục hồi của giá vàng đã phần nào làm giảm bớt tâm lý tiêu cực trên thị trường.

Giá vàng vừa trải qua những phiên biến động rất mạnh

Trong nước, kim loại quý cũng diễn biến đồng điệu, tuy nhiên biên độ biến động thậm chí còn mạnh hơn. Giá vàng chứng kiến những phiên tăng – giảm lên tới 7 – 8 triệu đồng mỗi lượng.

Mức giá thấp nhất được thiết lập trong tuần tại 131 – 136 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tương đương giảm tới 13 triệu đồng/lượng chiều bán ra và 14 triệu đồng/lượng chiều mua vào chỉ sau chưa đầy 3 phiên giao dịch. Chênh lệch giá trong nước – thế giới thời điểm này cũng được kéo lùi chỉ còn hơn 4 triệu đồng mỗi lượng.

Sau đó, kim loại quý cũng nhanh chóng phục hồi tương đồng với đà đi lên trên thị trường quốc tế và chốt tuần tại 144 – 147 triệu đồng mỗi lượng (mua vào – bán ra). Với mức giá này, vàng đã đánh mất 2 triệu đồng mỗi lượng tính chung tuần.

Vàng giao dịch tích cực trở lại khi hy vọng về thỏa thuận Mỹ - Iran đang khiến giá dầu giảm mạnh sau khi Mỹ tuyên bố hủy bỏ cuộc tấn công quân sự vào Iran. Giá dầu giảm đã trút bớt nỗi lo chi phí tăng và nếu một thỏa thuận hòa bình đạt được, chắc chắn áp lực lạm phát sẽ giảm, qua đó tạo dư địa cho một chính sách tiền tệ mở rộng hơn. Vàng vốn có lợi trong môi trường lãi suất thấp.

Dù vậy, khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy Phố Wall đang lưỡng lự khi dự báo về xu hướng ngắn hạn của thị trường kim loại quý.

Trong số 17 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, chỉ có 4 chuyên gia, tương đương 24%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; trong khi 2 người khác, tương đương 12% tổng số, dự đoán giá sẽ giảm. Đáng nói, phần lớn các nhà phân tích – 11 người, tương đương 65% – chọn đứng ngoài cuộc và chờ đợi hướng đi từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 70 phiếu bầu, cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang có tâm lý bi quan sau diễn biến ảm đạm của giá vàng. Chỉ có 27 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 39%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 34 người khác, tương đương 49%, dự báo kim loại quý này sẽ giảm giá. Chín nhà đầu tư còn lại, chiếm 13% tổng số, cho rằng giá vàng có thể biến động theo cả hai chiều trong tuần tới.

Những người dự đoán giá vàng tăng đang tin vào triển vọng cuộc xung đột Iran sắp kết thúc, đồng đô la sẽ mất đi một phần sức hút của nó như một tài sản trú ẩn an toàn và điều đó sẽ tích cực đối với vàng. Tương tự, sự giảm giá dầu sẽ làm giảm bớt áp lực tăng lãi suất.

Họ cũng tin rằng quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp sắp tới của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) - cuộc họp đầu tiên dưới sự chủ trì của Chủ tịch Warsh sẽ giúp kim loại quý vững vàng hơn.

Ở khía cạnh khác, một số người cho rằng trong môi trường lãi suất cao hiện nay, vàng vẫn có thể tăng giá vì kim loại quý hiện đang bị định giá thấp so với thị trường chứng khoán vốn đang tăng trưởng mạnh và bị định giá quá cao.