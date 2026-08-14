Sức mua bánh trung thu đầu mùa dè dặt, cuộc đua khẩu vị và phân khúc vẫn nóng

Khoảng 1 tuần nay, quầy bánh trung thu trên đường Nguyễn Quý Đức (phường Bình Trưng, TP.HCM) đã bắt đầu bày bán. Nhân viên tại đây cho biết những ngày đầu mùa lượng khách chưa đông, doanh thu mỗi ngày chỉ khoảng 900.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Theo người bán, quầy tiếp tục kinh doanh tại vị trí này như năm trước, song giá bánh năm nay đã nhích lên vài nghìn đồng mỗi chiếc.

“Đầu mùa nên sức mua còn yếu, một số khách chỉ đến hỏi giá để tham khảo chứ chưa mua“, nhân viên này cho biết.

Một quầy bánh trung thu trên đường Nguyễn Quý Đức đã mở bán khoảng một tuần nhưng doanh thu mỗi ngày chưa cao.

Giá bánh nhích lên, người mua có nhiều lựa chọn

Khảo sát tại một số điểm bán ở TP.HCM cho thấy giá bánh trung thu năm nay nhìn chung tăng nhẹ so với năm trước, với mức tăng khoảng 5-10%.

Nguyên nhân được các đơn vị kinh doanh lý giải chủ yếu đến từ chi phí nguyên liệu, nhân công và bao bì tăng. Trong đó, bao bì ngày càng đóng vai trò quan trọng khi bánh trung thu không chỉ được mua để ăn mà còn trở thành một sản phẩm quà tặng.

Tại một số quầy bánh, các sản phẩm truyền thống của Kinh Đô vẫn giữ mức giá khá đa dạng. Bánh nướng truyền thống loại 150g có giá từ 63.000-102.000 đồng một chiếc. Bánh nướng thập cẩm có giá khoảng 80.000 đồng, gà quay 1 trứng 87.000 đồng; các vị hạt sen, đậu xanh lá dứa, sầu riêng khoảng 72.000 đồng; đậu xanh, sữa dừa, khoai môn khoảng 69.000 đồng.

Các loại bánh trung thu truyền thống năm nay có giá tăng nhẹ so với mùa trước.

Các loại bánh dẻo 180g có giá từ 62.000-73.000 đồng. Một số dòng bánh mới như lava choco tan chảy, tuyết trà xanh Nhật Bản, tuyết vị cam Yuzu có giá khoảng 63.000 đồng. Ở phân khúc lớn hơn, bánh gà quay 4 trứng trọng lượng 800g có giá 438.000 đồng một chiếc.

Tại cửa hàng bánh trung thu Phương Diêm Thuận trên đường Phạm Phú Thứ (phường Bình Tiên, TP.HCM), bánh được mở bán từ ngày 15/7. Đây là cơ sở từng thu hút cảnh khách xếp hàng dài chờ mua bánh vào mỗi mùa Trung thu.

Năm nay, các combo 4 bánh loại 150g có giá từ 373.000-691.000 đồng. Bánh nướng thập cẩm 1 trứng 150g giá 104.000 đồng, gà quay 107.000 đồng; các loại nhân dừa, đậu xanh, khoai môn, hạt sen dao động 89.000-93.000 đồng một chiếc.

Đáng chú ý, bánh bào ngư vi cá gà quay loại 250g có giá 262.000 đồng, trong khi bánh thập cẩm sò điệp có giá 219.000 đồng.

Mức giá này cho thấy khoảng cách giữa bánh trung thu phổ thông và nhóm bánh cao cấp ngày càng rõ. Người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm được một chiếc bánh dưới 100.000 đồng, nhưng cũng có thể chi vài trăm nghìn đồng cho một chiếc bánh hoặc vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng cho một hộp quà. Vấn đề là trong bối cảnh chi tiêu được cân nhắc kỹ hơn, những sản phẩm nào thực sự có sức hút?

Nếu bánh trung thu truyền thống vẫn là nền tảng của thị trường thì nhóm sản phẩm biến tấu đang tạo ra cuộc cạnh tranh mới.

Nhiều dòng bánh dẻo được người tiêu dùng quan tâm trong mùa trung thu năm nay.

Theo ghi nhận tại các điểm bán, hai dòng bánh đang được quan tâm là bánh dẻo nhân sen trứng muối và bánh dẻo nhân kem trứng muối. Với loại bánh cỡ nhỏ khoảng 200g, giá phổ biến quanh 120.000 đồng một chiếc.

Một số cơ sở cũng thay đổi phần vỏ bánh bằng matcha, khoai môn hoặc các loại bột tự nhiên, tạo thêm lựa chọn cho khách hàng. Đáng chú ý là sự xuất hiện của bánh dẻo lạnh mochi nhân sầu riêng tươi, hướng tới nhóm khách hàng trẻ thích trải nghiệm hương vị mới.

Tại các hệ thống siêu thị, bánh trung thu đã được bày bán nhiều ngày nay với đa dạng chủng loại và phân khúc giá. Đại diện MM Mega Market Việt Nam cho biết, mùa trung thu 2026 được khởi động với sản lượng cung ứng dự kiến tăng 20% so với cùng kỳ.

Hệ thống này đưa vào kinh doanh nhiều thương hiệu như Kinh Đô, Mondelez, Bibica, Maison, Hữu Nghị, Hải Hà…, đồng thời mở rộng danh mục từ bánh trung thu đến trà biếu và các combo quà tặng dành cho cả khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp.

Các hệ thống bán lẻ tăng nguồn cung, đồng thời bổ sung nhiều sản phẩm và combo quà tặng phục vụ mùa Trung thu.

Bên cạnh những hương vị quen thuộc như khoai môn, đậu xanh lá dứa, mè đen hạt dưa, gà quay, thị trường năm nay xuất hiện thêm nhiều lựa chọn như đậu xanh gấc, sen vàng xoài.

“Chúng tôi giới thiệu dòng bánh kích thước nhỏ phù hợp cho nhu cầu ăn cá nhân của giới trẻ, đồng thời triển khai hình thức bán theo khối lượng (kg) cho các dòng bánh nhân đậu đỏ mochi chà bông trứng muối và hạt sen mochi chà bông trứng muối“, đại diện MM Mega Market cho biết.

Ngoài ra, dòng bánh dinh dưỡng với nguyên liệu hướng tới nhu cầu tiêu dùng lành mạnh cũng được đưa vào danh mục quà tặng.

Không chỉ là cuộc cạnh tranh về giá

Bánh trung thu hiện nay không còn chỉ cạnh tranh bằng nhân bánh mà phải cạnh tranh bằng kích thước, hương vị, hình thức, câu chuyện sản phẩm, bao bì và cả cách kết hợp với các sản phẩm khác.

Với người mua để ăn, một chiếc bánh nhỏ, giá vừa phải có thể phù hợp hơn. Nhưng với khách hàng mua làm quà, hình thức hộp, thương hiệu và sự tiện lợi lại trở thành những yếu tố quan trọng.

Bánh trung thu kích thước nhỏ được các hệ thống bán lẻ bổ sung vào danh mục sản phẩm, hướng đến nhu cầu ăn cá nhân.

Trên các sàn thương mại điện tử, thị trường bánh trung thu cũng rất sôi động. Chỉ cần tìm kiếm từ khóa “bánh trung thu”, người mua có thể tiếp cận hàng trăm sản phẩm với đủ loại mẫu mã, kích thước, hương vị và bao bì. Nhiều cửa hàng cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh trong ngày.

Sự phát triển của kênh trực tuyến đang làm thay đổi đáng kể cách người tiêu dùng tiếp cận bánh trung thu. Thay vì chờ các quầy bánh dựng lên trên đường phố, khách hàng có thể xem hàng, so sánh giá và đặt mua ngay trên điện thoại.

Đây cũng là nơi các sản phẩm mới có cơ hội tiếp cận khách hàng nhanh hơn. Những loại bánh có hình thức bắt mắt, hương vị lạ hoặc được giới thiệu bằng video ngắn có thể tạo hiệu ứng tốt trong nhóm khách hàng trẻ.

Bánh nướng với nhiều hương vị truyền thống vẫn chiếm phần lớn danh mục sản phẩm tại các điểm bán.

Trong bối cảnh giá bánh tăng nhẹ, người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn và thương mại điện tử ngày càng phát triển, cuộc cạnh tranh năm nay có thể không nằm ở việc ai có nhiều bánh hơn mà ở việc ai hiểu người mua hơn.

Một gia đình có thể chỉ cần vài chiếc bánh truyền thống. Một người trẻ có thể tìm bánh nhỏ, vị mới, dễ ăn. Trong khi đó, doanh nghiệp lại cần những hộp quà chỉn chu để biếu đối tác, khách hàng hoặc nhân viên.

Vì vậy, câu chuyện của mùa bánh trung thu không đơn thuần là giá tăng hay giảm. Đằng sau những quầy bánh mới mở, những hộp quà được thiết kế cầu kỳ và hàng trăm sản phẩm trên sàn thương mại điện tử là một cuộc thay đổi sâu hơn, chiếc bánh trung thu đang được định vị lại theo từng nhu cầu tiêu dùng.

Và trong cuộc thay đổi đó, người thắng cuối cùng không nhất thiết là sản phẩm đắt nhất hay rẻ nhất, mà là sản phẩm khiến khách hàng cảm thấy số tiền họ bỏ ra tương xứng với điều mình nhận được.