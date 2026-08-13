Hiện tại, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức gần 4.406,20 USD/ounce, tăng 0,90% trong bối cảnh kỳ vọng Fed giảm lãi suất tăng cao.

Thị trường đang hướng đến khả năng Fed giữ nguyên lãi suất sau khi báo cáo CPI được công bố, nhưng diễn biến này chưa thể được xem là một sự chuyển dịch hoàn toàn theo hướng ôn hòa.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tổng thể tại Mỹ tăng 0,1% trong tháng 7 và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi CPI lõi tăng 0,2% trong tháng và 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 giảm xuống khoảng 40%, từ mức khoảng 48%. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ổn định gần 4,68%, còn lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm xuống khoảng 4,20%.

Giá vàng thế giới sáng 13/8 tăng mạnh nhất 2 tháng (ảnh AI).

Những dữ liệu này hỗ trợ thị trường chứng khoán và vàng, nhưng rủi ro lạm phát liên quan đến năng lượng vẫn là trở ngại lớn, khiến thị trường chưa thể hoàn toàn loại trừ khả năng Fed tăng lãi suất trong năm nay.

Eo biển Hormuz tiếp tục là một yếu tố địa chính trị quan trọng đối với thị trường dầu mỏ, lạm phát và nhu cầu phòng thủ. Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran chưa đạt được thỏa thuận về việc mở cửa trở lại tuyến hàng hải này.

Một quan chức an ninh cấp cao của Iran đã gắn việc mở cửa trở lại eo biển với các điều kiện liên quan đến Mỹ, bao gồm vấn đề đóng băng tài sản và các cuộc xung đột trong khu vực. Trong khi đó, hoạt động vận chuyển qua Hormuz và Bab el-Mandeb vẫn bị hạn chế.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo, lượng dầu dự trữ đang cạn kiệt nhanh chóng và đã hạ dự báo nguồn cung cho phần còn lại của năm.

Đối với vàng, tác động từ diễn biến này mang tính hai chiều. Lợi suất thấp hơn hỗ trợ các kim loại quý không sinh lời, trong khi rủi ro gián đoạn vận chuyển kéo dài tại vùng Vịnh duy trì giá dầu ở mức đủ cao để làm phức tạp kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed.

Trên các thị trường khác, giá dầu thô WTI trên sàn Nymex giao dịch quanh mức 83,20 USD/thùng, trong khi dầu Brent ở mức gần 88,92 USD/thùng. Chỉ số USD tăng nhẹ vào cuối phiên sau khi đảo chiều giảm báo cáo CPI. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch quanh mức 4,70%.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng tiếp theo của phe mua vàng giao ngay là đưa giá trở lại trên vùng kháng cự 4.430-4.492 USD/ounce, với mục tiêu tiếp theo là 4.500 USD và sau đó là 4.598,48 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, mục tiêu giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ mức hỗ trợ 4.360 USD/ounce, với các mục tiêu giảm sâu hơn tại 4.299 USD và sau đó là 4.224 USD/ounce.

Mức kháng cự đầu tiên được xác định tại 4.430 USD/ounce, tiếp theo là 4.492 USD/ounce. Trong khi đó, mức hỗ trợ đầu tiên nằm tại 4.360 USD/ounce, tiếp theo là 4.299 USD/ounce.