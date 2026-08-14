Chốt giá vàng hôm nay ngày 14/8 giảm rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 14/8, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 14/8 giảm giá vàng miếng xuống mức 143,3 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 14/8, giá vàng trong nước ngày 14/8/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 14/8 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 14/8 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140,2 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 14/8, đồng loạt giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 14/8, đồng loạt giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 14/8, giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 140 –144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 139,8 – 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 140,2 – 144,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 14/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 14/8 giảm với giá vàng giao ngay giảm 14 USD/ounce, xuống mức 4.379 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 10/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.438 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục giảm giá, lùi sâu xuống dưới mốc 4.400 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo các chuyên gia, thị trường vàng thế giới đang bước vào giai đoạn biến động mạnh khi liên tục điều chỉnh kỳ vọng về lạm phát và chính sách tiền tệ của Mỹ. Trong ngắn hạn, giá kim loại quý vẫn có nguy cơ chịu áp lực nếu đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao.

Xét về kỹ thuật, vùng giá 4.448 USD/ounce được xem là ngưỡng cản đáng chú ý. Nếu vượt được khu vực này, giá vàng có thể hướng tới các mốc cao hơn quanh 4.575 USD và 4.666 USD/ounce. Ngược lại, nếu mất vùng 4.332 USD/ounce, áp lực bán có thể kéo giá vàng về các vùng hỗ trợ quanh 4.262 USD, thậm chí 4.205 USD/ounce.

Dù triển vọng ngắn hạn còn nhiều biến động, UBS - ngân hàng lớn của Thụy Sĩ - vẫn giữ quan điểm tích cực đối với vàng trong trung và dài hạn. Các chiến lược gia của UBS dự báo giá vàng có khả năng tiến gần 5.000 USD/ounce trong nửa đầu năm 2027.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.379 USD/ounce (tương đương khoảng 139,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 14/8 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 4,2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 14/8, giá vàng ngày 15/8 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.