Nga bán ra mạnh, dự trữ vàng thấp nhất 6 năm: Chuyện gì đang xảy ra?

Dự trữ vàng xuống thấp nhất 6 năm

Theo dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Nga và Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), dự trữ vàng của nước này đã giảm từ 74,8 triệu ounce vào đầu năm xuống còn 73,4 triệu ounce vào đầu tháng 7/2026, tương đương mức giảm khoảng 43,5 tấn.

Con số này đưa dự trữ vàng của Nga về mức thấp nhất kể từ tháng 2/2020.

Đợt bán tháo diễn ra liên tục trong suốt 6 tháng đầu năm, với mức giảm mạnh nhất vào tháng 5 khi dự trữ giảm tới 500.000 ounce. Riêng trong tháng 1/2026, Nga đã bán 300.000 ounce vàng, thu về khoảng 1,4 tỷ USD khi giá vàng ở mức kỷ lục.

Nguyên nhân chính của đợt bán vàng lần này đến từ áp lực ngân sách ngày càng lớn. Theo Financial Times, chi tiêu quốc phòng của Nga đã tăng hơn 4 lần kể từ năm 2021, lên mức khoảng 16.000 tỷ rúp (204 tỷ USD) trong năm 2025.

Bộ Tài chính Nga đã cảnh báo nội các rằng mức chi tiêu vượt kế hoạch trong năm 2026 sẽ lên tới ít nhất 28 tỷ USD, dự kiến còn tiếp tục tăng trong các năm 2027-2028.

Dự trữ vàng của Nga giảm khoảng 43,5 tấn trong 6 tháng đầu năm 2026, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2020. Ảnh: TASS

Elina Ribakova, chuyên gia kinh tế tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, nhận định, việc Nga bán vàng cho thấy nước này đang phải tìm kiếm các nguồn tài chính thay thế để bù đắp thâm hụt ngân sách, trong bối cảnh chi tiêu công tăng cao và các nguồn thu truyền thống bị thu hẹp.

Không phải bán tháo hoảng loạn

Chris Weafer, chuyên gia phân tích tài chính tại Macro-Advisory, cho rằng đó không phải hành động bán tháo do hoảng loạn. Ông giải thích: "Đây là một tình huống đặc biệt, nhưng lại là một xu hướng tương đối bình thường. Điều này không cho thấy Nga đang khánh kiệt hay cạn kiệt ngân sách".

Ông Weafer nhấn mạnh, phần lớn vàng được bán ra thông qua Quỹ Phúc lợi Quốc gia (NWF), không phải trực tiếp từ Ngân hàng Trung ương.

Quỹ này được thiết lập để bán tài sản khi cần thiết, đặc biệt trong thời kỳ khó khăn. Tính đến ngày 1/7/2026, NWF có tổng giá trị khoảng 168,5 tỷ USD, trong đó tài sản thanh khoản khoảng 46,4 tỷ USD.

Chiến lược vàng 10 năm giúp Nga có ‘đệm an toàn’

Không phải ngẫu nhiên mà Nga có vàng để bán. Từ năm 2014, sau khi bị phương Tây áp lệnh trừng phạt liên quan đến việc Nga sáp nhập Crimea, Ngân hàng Trung ương Nga bắt đầu chiến lược tích lũy vàng với tốc độ chưa từng có.

Trong 6 năm, Nga đã mua khoảng 1.244 tấn vàng với giá trung bình 1.100-1.500 USD/ounce và cơ cấu tài sản của NWF được tái định hướng, với tỷ trọng tối đa 60% dành cho nhân dân tệ và 40% cho vàng, loại bỏ hoàn toàn đồng USD và euro khỏi cơ cấu này.

Chính quyết định chiến lược này đã giúp Nga có thể tiếp cận vàng dù bị cô lập khỏi hệ thống tài chính toàn cầu.

Vàng được lưu giữ trong nước, không phụ thuộc vào đối tác bên thứ ba và không bị đóng băng bởi các lệnh trừng phạt.

Vladimir Chernov, chuyên gia phân tích tại Freedom Global, giải thích rằng vàng là một lựa chọn lý tưởng cho Nga vì được cất giữ ngay trong nước, không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt quốc tế và đã tăng giá mạnh trong những năm qua.

Nga hiện là nhà sản xuất vàng lớn thứ hai thế giới với sản lượng hơn 300 tấn/năm và nắm giữ trữ lượng vàng lớn thứ 5 toàn cầu, chỉ sau Mỹ, Đức, Pháp và Ý. Điều này cho phép Moscow có thể nhanh chóng bổ sung lại lượng vàng đã bán bằng cách mua từ các nhà sản xuất trong nước.

Tuy nhiên, việc bán vàng cũng cho thấy những thách thức trong cân đối ngân sách của Nga, đặc biệt khi chi tiêu công ở mức cao.

Theo TASS, DW News, Bloomberg