Giá bạc hôm nay 14/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ biến động như nào?

Giá bạc hôm nay 14/6

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Quý

Theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và Xã hội, giá bạc tại hệ thống Phú Qúy sáng nay giữ ổn định sau đà phục hồi. Giá bán sáng nay vẫn niêm yết giá bán mở phiên sáng qua, duy trì ở vùng 70,719 triệu đồng/kg, tương đương 2,652 triệu đồng/lượng. Đã tăng 1,653 triệu đồng/kg so với giá bán chiều 12/6 và tăng 4,88 triệu đồng/kg so với giá bán sáng ngày 11/6.

Giá bạc Phú Quý 14/6.

Giá bạc Ancarat

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc bán ra sáng nay đi ngang sau đà phục hồi, giá bán sáng nay vẫn niêm yết giá bán khung giờ 8h40 phút sáng qua (13/6), ở vùng 70,640 triệu đồng/kg, tương đương 2,649 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán hôm 12/6 vẫn đang duy trì ở vùng 68,640 triệu đồng/kg, tương đương 2,574 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Ancarat hôm nay 14/6.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Giá bạc mở phiên sáng nay tại hệ thống Sacombank-SBJ chưa có sự điều chỉnh so với giá bán của 2 ngày trước. Giá bán vẫn niêm yết giá cập nhật tại khung giờ 16h34 phút chiều 12/6 ở vùng 69,920 triệu đồng/kg, tương đương 2,622 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Sacombank-SBJ hôm nay 14/6.

Giá bạc DOJI

Không nằm ngoài xu hướng, giá bạc tại hệ thống bạc Doji hôm nay cũng duy trì ở mức ổn định sau đà tăng tăng trưởng trở lại ngày hôm qua. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,652 triệu đồng/lượng và khoảng 13,260 triệu đồng/5 lượng.

Giá bạc hôm nay 14/6: Bảng giá bạc tại DOJI.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Giá bạc thế giới hôm nay

Trên thị trường quốc tế, sau khi giá bạc tụt đáy xuống vùng 62 USD/ounce. Thì trong phiên mới nhất, giá bạc có sự phục hồi tích cực, ghi nhận ở vùng 68 USD/ounce. Nhịp giảm sâu vừa qua đã chạm mức thấp nhất trong mấy tháng qua, thậm chí mức giảm đã tiệm cận mốc giảm từ thời điểm tháng 3/2026, cho thấy thị trường bạc thế giới cũng đang có những biến động mạnh. Dù đã có sự phục hồi trở lại, tuy nhiên đây cũng mới chỉ là những biến động ngắn hạn, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền.

Giá bạc thế giới hôm nay (14/6) duy trì ở vùng 68 USD/oz.