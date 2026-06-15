Giá vàng hôm nay 15/6: Tăng mạnh, tiến gần 4.300 USD/ounce

Giá vàng tiếp tục tăng trong bối cảnh lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, xung đột tại Trung Đông leo thang trở lại và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất gia tăng.

Ông Aakash Doshi cho rằng vàng có khả năng phục hồi nếu căng thẳng ở Trung Đông hạ nhiệt và giá dầu giảm xuống 80 USD/thùng.

Về dài hạn, vàng có thể quay trở lại vai trò tài sản trú ẩn khi thâm hụt ngân sách ngày càng cao và nếu những hệ lụy từ xung đột Mỹ - Iran dẫn đến tình trạng phân mảnh địa chính trị sâu sắc hơn.

Dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Mỹ công bố mới đây đã làm tăng kỳ vọng Fed nâng lãi suất và khiến vàng lần đầu tiên trong hơn 20 năm rơi xuống dưới đường trung bình động 200 ngày.

Giá vàng hôm nay tiến gần ngưỡng 4.300 USD/ounce. (Ảnh minh họa: Công Hiếu).

Theo các nhà giao dịch kim loại quý, mức kỹ thuật quan trọng được theo dõi sát sao này - hiện đóng vai trò là ngưỡng kháng cự tại 4.446 USD - cho thấy động lực của thị trường đã thay đổi. Trước đó, vàng đã tăng tới 64% trong năm 2025, mức tăng mạnh nhất trong 46 năm.

Nicky Shiels, Trưởng bộ phận chiến lược kim loại tại MKS PAMP dự báo giá vàng sẽ dao động trong biên độ hẹp trong vài tháng tới, trước khi xuất hiện thêm các động lực và chất xúc tác mang tính chiến lược mới hỗ trợ thị trường.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 15/6, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng (mua) - 147 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng (mua) - 147 triệu đồng/lượng (bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.281 USD/ounce, tăng 59 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Kết quả khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, giới phân tích Phố Wall đang tỏ ra thận trọng và chưa đưa ra quan điểm rõ ràng trước cuộc họp của Fed, trong khi tâm lý của nhà đầu tư cá nhân trở nên thận trọng hơn sau khi giá vàng giảm về sát mốc 4.000 USD/ounce.

Theo nhận định của một số chuyên gia, tuần tới sẽ có nhiều cuộc họp của các ngân hàng trung ương thuộc nhóm G10, trong đó chỉ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) được kỳ vọng nâng lãi suất.

Đồng thời, đây cũng là cuộc họp đầu tiên của Fed dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Kevin Warsh, cùng với việc công bố biểu đồ dự báo lãi suất mới. Và nếu giá vàng "tạo đáy" mới, đó có thể là cơ hội để các nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng nắm giữ.

Trong khi đó, một số chuyên gia khác lại dự báo giá vàng sẽ tăng. Theo đó, dù xác suất chưa thực sự áp đảo nhưng nhiều khả năng vàng đã hình thành vùng đáy ngắn hạn.

Khi xung đột Mỹ và Iran dần hạ nhiệt, đồng USD sẽ mất bớt vai trò tài sản trú ẩn an toàn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho vàng. Bên cạnh đó, giá dầu giảm cũng sẽ làm giảm áp lực buộc các ngân hàng trung ương phải tiếp tục nâng lãi suất.

Kịch bản này chưa đủ để tạo ra một đợt tăng mạnh ngay lập tức nhưng vẫn thiên về khả năng giá vàng sẽ cao hơn thay vì thấp hơn.