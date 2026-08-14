Một Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp ở Đồng Tháp "phất lên" nhờ livestream bán hoa kiểng, thu nhập nửa tỷ/năm

Nông dân thời "bán thứ thiên hạ cần" đi "chợ mạng" bán hàng "mỏi" tay

Về vùng đất Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp những ngày này, nhắc đến cái tên Nguyễn Văn Tú, ai nấy cũng trầm trồ ấn tượng bởi sự nhạy bén, dám nghĩ dám làm.

Là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Khánh Nhơn, anh Tú luôn trăn trở làm sao để nông sản, hoa kiểng của quê hương không chỉ đẹp ở làng nghề mà còn bay xa trên thị trường số.

Anh Nguyễn Văn Tú, một Chi hội trưởng chi hội nông dân ở xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp, đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, đưa hoa, cây kiểng (cây cảnh) lên mạng xã hội livestream bán hàng với doanh thu gần 500 triệu đồng/năm. Trong ảnh, anh Tú đang giới thiệu về một cây hoa giấy với khách hàng online. Ảnh: Vân Nguyễn

Thực hiện chủ trương xây dựng hình mẫu “Người nông dân chuyên nghiệp” của Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp, anh Tú đã chủ động đổi mới tư duy sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ anh đã mạnh dạn đưa sản phẩm lên các nền tảng mạng xã hội.

"Ban đầu livestream cũng ngượng ngùng lắm, máy quay cứ trỏ vào cây hoa mà tay chân run lẩy bẩy. Nhưng nghĩ nếu mình không thay đổi thì mãi quẩn quanh, thế là tôi quyết tâm học hỏi kỹ năng quay phim, cách nói chuyện, cách giới thiệu chi tiết từng dáng thế hoa kiểng cho khách hàng xem trực tuyến", anh Tú chia sẻ.

Chính sự chân chất, am hiểu sâu sắc về quy trình chăm sóc hoa kiểng kết hợp với cách chốt đơn linh hoạt trên các buổi livestream đã giúp anh thu hút lượng lớn khách hàng từ khắp các tỉnh thành.

Nhờ đó, mô hình sản xuất kinh doanh hoa kiểng của gia đình anh đã vươn lên đạt mức thu nhập ổn định gần 500 triệu đồng mỗi năm.

Thời gian qua, anh Tú đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, kỹ năng bán hàng trực tuyến cũng như kỹ thuật trồng cây cảnh, chăm sóc hoa kiểng cho các thành viên trong tổ và đông đảo hội viên nông dân. Ảnh: Vân Nguyễn

Nơi nòng cốt của Thanh Tân Hội quán và trách nhiệm với cộng đồng

Không giữ bí quyết làm giàu cho riêng mình, anh Tú luôn xem việc chia sẻ kinh nghiệm là trách nhiệm của người cán bộ Hội. Với vai trò là thành viên tích cực, nòng cốt trong Thanh Tân Hội quán và Tổ hợp tác sản xuất hoa kiểng Khánh Nhơn.

Anh Tú chia sẻ: “Thời gian qua, đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, kỹ năng bán hàng trực tuyến cũng như kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa kiểng cho các thành viên trong tổ và đông đảo hội viên nông dân”.

Nhắc đến anh Tú, người dân địa phương còn nhắc đến một tấm lòng vàng vì cộng đồng. Hàng năm, anh trực tiếp vận động tiền và quà để phát cho hơn 30 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Mô hình sản xuất của gia đình anh cũng tạo việc làm thường xuyên cho 12 lao động nông thôn, trong đó có tới 9 hộ nghèo, khó khăn có thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống.

Là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Khánh Nhơn, anh Tú luôn trăn trở làm sao để nông sản, hoa, cây kiểng (trong đó có các sản phẩm chậu hoa giấy, hoa giấy bonsai) của quê hương không chỉ đẹp ở làng nghề mà còn bay xa trên thị trường số. Ảnh: Vân Nguyễn

Bên cạnh đó, anh còn hỗ trợ thiết thực cho 5 hộ khó khăn về vốn, vật tư và kỹ thuật; trực tiếp phổ biến kinh nghiệm sản xuất cho 35 lao động địa phương.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, anh luôn đi đầu vận động bà con đóng góp làm cầu đường, cống đập, đồng thời bản thân đóng góp tiền mặt và 55 ngày công lao động mỗi năm.

Những nỗ lực bền bỉ, tinh thần cần cù và sáng tạo của anh Tú đã được đền đáp xứng đáng. Nhiều năm liền, anh được Hội Nông dân các cấp vinh danh đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”. Năm 2026, anh vinh dự được công nhận danh hiệu “Nông dân chuyên nghiệp”.

Theo Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp, anh Nguyễn Văn Tú tại xã Tân Khánh Trung chính là điển hình cho thấy: Khi người nông dân biết nắm bắt công nghệ, dám nghĩ dám làm và mang trong mình khát vọng vươn lên, họ không chỉ làm giàu cho chính mình mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp.