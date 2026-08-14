C. Ronaldo và Georgina ký thỏa thuận rạch ròi tài sản trước khi cưới

Theo giấy chứng nhận kết hôn được báo Bồ Đào Nha Jornal de Notícias công bố ngày 14/8, Ronaldo (41 tuổi) và Georgina (32 tuổi) đăng ký kết hôn theo chế độ tách biệt tài sản (Separação de Bens). Văn bản cho thấy cặp sao đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân tại một văn phòng công chứng ở Lisbon vào ngày 10/8, tức một ngày trước khi làm lễ cưới.

C. Ronaldo và Georgina. Ảnh: Instagram Georgina Rodriguez

Theo chế độ này, mỗi người vẫn giữ quyền sở hữu đối với tài sản có trước hôn nhân cũng như được tạo lập sau kết hôn, trừ khi có thỏa thuận khác. Trường hợp hai người cùng mua một tài sản, tài sản đó có thể thuộc quyền sở hữu chung của cả hai.

Cristiano Ronaldo hiện là một trong những cầu thủ giàu nhất thế giới, với khối tài sản 1,2 tỷ USD, theo thống kê của tạp chí Forbes tháng 8/2026. Trong khi đó, Georgina Rodriguez được cho là có tài sản khoảng hơn 10 triệu USD nhờ thu nhập từ việc làm người mẫu, quảng cáo trên mạng xã hội, dự sự kiện.

Văn bản ghi lễ cưới dân sự của cặp sao diễn ra lúc 13h30 ngày 11/8 tại biệt thự mới của Ronaldo ở khu dân cư cao cấp Quinta da Marina, thuộc thành phố Cascais, gần Lisbon. Dinh thự hoàn thành đầu năm nay, được cho là trị giá khoảng 40 triệu USD.

Dinh thự của Cristiano Ronaldo ở Cascais, Bồ Đào Nha. Ảnh: Semana

Buổi lễ do viên chức hộ tịch Maria Manuel Ferreira de Campos Folhadela de Oliveira chủ trì. Bà đã di chuyển từ thành phố Porto đến Cascais để cử hành nghi lễ.

Hôn lễ được tổ chức kín đáo với sự chứng kiến của bốn nhân chứng và năm người con. Bốn người làm chứng gồm Ivana Rodríguez - chị gái của Georgina; Miguel Paixão - bạn thân lâu năm của Ronaldo; cùng vợ chồng nhà kim hoàn người Tây Ban Nha Jose Rodriguez Sangil và Monica Gonzalez Martinez.

Cặp sao bên 5 người con. Ảnh: Instagram Georgina Rodriguez

Đáng chú ý, mẹ của Ronaldo, Dolores Aveiro, cùng ba anh chị em của anh - Hugo, Elma và Katia - đều không có mặt trong buổi lễ. Sau khi đám cưới được công bố, Dolores đã gửi biểu tượng trái tim dưới bài đăng của con trai trên Instagram để bày tỏ sự ủng hộ.

Giấy chứng nhận kết hôn cũng ghi rõ cả Ronaldo và Georgina giữ nguyên họ tên sau khi kết hôn.

Đầu tuần này, đại diện của Ronaldo xác nhận anh và Georgina đã kết hôn trong một buổi lễ riêng tư tại Cascais, sau khi cả hai cùng chia sẻ hình ảnh đeo nhẫn cưới trên Instagram. Cặp sao chính thức trở thành vợ chồng đúng một năm sau ngày công bố đính hôn và 10 năm gắn bó.