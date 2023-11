Giá vàng nhẫn tăng cao nhất từ đầu năm đến nay

Sáng nay (20/11), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 69,95 - 70,75 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Giá nhẫn tròn trơn 59,1 - 60,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận niêm yết giá vàng nhẫn trơn ở mức 59,05-60,1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn của tập đoàn Doji là 59,15 - 60,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Nắm giữ vàng nhẫn cao gấp đôi so với nắm giữ vàng miếng SJC.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng SJC tăng khoảng 3,5 triệu đồng/lượng trong khi đó, so với cách đây 3 tháng, giá vàng nhẫn đã tăng thêm 4 triệu đồng/lượng. Còn so với đầu năm 2023, giá vàng nhẫn đã tăng khoảng 6 triệu đồng/lượng, tăng gần gấp đôi so với mức tăng của vàng miếng SJC.

Chuyên gia từ Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho rằng, việc kinh doanh vàng miếng ngày càng khó khăn do giá loại vàng này không còn liên thông với thị trường vàng thế giới.

Hiện giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới 12,85 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra (giá vàng thế giới đang ở mức 1.979 USD/ounce, tương đương 57,9 triệu đồng/lượng). Giá vàng nhẫn bám sát giá vàng thế giới hơn, chỉ cao hơn giá vàng thế giới khoảng 2,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC lên quá cao trong bối cảnh có những dự báo cho thấy nếu Ngân hàng Nhà nước không còn độc quyền về vàng miếng SJC nữa thì thị trường sẽ có biến động, nhà đầu tư có thể gặp rủi ro. Do đó thay vì đầu tư vàng miếng SJC, người dân sẽ chọn mua vàng nhẫn vì loại vàng này vẫn tăng giá, bám sát giá vàng thế giới, giá thấp hơn nhiều so với vàng miếng SJC.

Thông tin từ các cửa hàng vàng cho thấy, sức mua vàng của người dân đang rất thấp. Khách hàng mua vào chiếm 55% tổng khối lượng vàng giao dịch và khách hàng bán ra chiếm 45% tổng khối lượng giao dịch.

Nhận định giá vàng thế giới tuần này, Kitco News cho biết, 25% dự đoán giá vàng sẽ tăng trong thời gian tới, 8% nhà phân tích khác dự đoán giá vàng sẽ giảm, 67% số phân tích còn lại cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.

Kết quả của 595 phiếu khảo sát trực tuyến được gửi tới từ các nhà đầu tư bán lẻ của Phố Chính cho thấy, có 394 người (tương đương 66%), kỳ vọng vàng sẽ tăng trong thời gian tới. 125 người khác (tương đương 21%), dự đoán giá sẽ giảm trong khi 76 người được hỏi còn lại (tương đương 13%) cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.

Trên thị trường tiền tệ, ngày 20/11, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên niêm yết tỷ giá trung tâm 23.972 đồng/USD. Tại ngân hàng thương mại, tỷ giá USD quanh mức 24.100 - 24.400 đồng/USD mua vào - bán ra.

