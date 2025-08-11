Chuyên gia cảnh báo khi giá vàng giảm 500.000 đồng/lượng

Cập nhật vào cuối buổi sáng 11-8 tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 127,70 – 123,90 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Như vậy, so với cuối ngày thứ Bảy tuần trước, giá vàng miếng SJC giảm 500 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC đã liên tục tăng trong thời gian qua, chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng. Ảnh: NGỌC DIỆP

Giá vàng miếng, vàng nhẫn các loại đồng loạt giảm

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 116,90 – 119,40 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 400 nghìn đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 117,00 – 119,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500 nghìn đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 117,30 – 120,30 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng.

Như vậy có thể thấy so với cuối ngày thứ Bảy tuần trước, giá vàng miếng, vàng nhẫn của hàng loạt thương hiệu lớn trong nước đã giảm từ 400 đến 500 nghìn đồng/lượng dù thị trường thế giới nghỉ giao dịch.

Thị trường vàng thế giới tuần vừa qua chứng kiến biến động mạnh trong hai phiên ngày thứ Tư và ngày thứ Năm do những thông tin liên quan đến việc vàng thỏi từ Thụy Sỹ nhập vào Mỹ có thể chịu mức thuế rất cao.

Cập nhật trên thị trường thế giới ở thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 3.376,70USD/ounce. Tính theo tỉ giá bán đồng USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 108,5 triệu đồng/lượng.

Chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư mua vàng thời điểm này

Trao đổi với PLO, ông Trần Duy Phương, chuyên gia độc lập về thị trường vàng lý giải việc giá vàng miếng SJC tăng rất nhanh trong thời gian qua có nguyên nhân từ yếu tố nguồn cung. Không chỉ nguồn cung khan hiếm, nhiều người vẫn chuộng mua vàng thương hiệu SJC, càng đẩy giá vàng đi lên.

Giá vàng miếng SJC đang cao hơn vàng nhẫn trơn các loại (cùng là vàng 99,99) khoảng 4 triệu đồng).

Nhu cầu về vàng SJC của người dân và nhà đầu tư khá cao, dù quy mô không lớn. Cũng chính vì quy mô không lớn nên khi người dân chuộng vàng miếng SJC mà cầu lớn hơn cung, sẽ đẩy giá lên.

Ngược lại, rủi ro cũng sẽ là trong trường hợp có chính sách vàng mới của Ngân hàng Nhà nước để thu hẹp cách biệt với giá thế giới, giá vàng miếng SJC sẽ giảm mạnh. Còn những loại vàng khác như vàng trang sức, vàng nhẫn trơn các loại, giá biến động sát với giá thế giới hơn.

Với hiện tại, ông Trần Duy Phương khuyến cáo không nên mua vàng miếng SJC. Bởi Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đang có những động thái quyết liệt để ban hành chính sách với mục tiêu rút ngắn chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới. Khi chính sách hoàn thiện, giá vàng miếng SJC sẽ suy giảm.

Đồng thời, giá vàng thế giới đang tiệm cận ở mức khá cao nên có thể là xu hướng sẽ suy giảm trở lại. Nếu mua vàng, nhà đầu tư có thể tìm mua vàng nhẫn để giảm bớt rủi ro chênh lệch giá với thế giới.