Dự báo giá vàng ngày 16/11: Quay đầu tăng trở lại

Chốt phiên giao dịch ngày 15/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 69,8 - 70,62 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Vàng Doji HN niêm yết giá vàng ở mức 69,75 - 70,6 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Phú Qúy niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 69,75 -70,6 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá vàng đạt 1.964,14, tăng 1,51 USD vào lúc 20h51 ngày 15/11 theo giờ Việt Nam.

Giá vàng thế giới bật tăng mạnh sau khi báo cáo lạm phát của Mỹ được công bố. Theo số liệu từ Bộ Lao động Mỹ ngày 14/11, trong tháng 10/2023, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3.2% so cùng kỳ và đi ngang so tháng trước. Trước đó, các chuyên gia kinh tế dự báo CPI tăng 0.1% so tháng trước và tăng 3.3% so cùng kỳ.

Vàng thế giới quay đầu tăng

Các chuyên gia cho rằng, dữ liệu CPI yếu hơn đáng kể so với dự kiến, điều này hỗ trợ khá lớn cho kim loại quý. Nhưng cũng đồng thời cho rằng, vàng có thể giảm thêm 4% trở lại mức 1.900 USD/ounce trong thời gian tới khi không còn được hưởng lợi từ kênh trú ẩn an toàn, do lo ngại liên quan đến xung đột Irael-Hamas. Chuyên gia này dự báo, giá trung bình trong năm 2024 sẽ là 1.883 USD/ounce và tăng lên mức trung bình 1.918 USD/ounce vào năm 2025.

Giá vàng trong nước thường diễn biến cùng chiều với giá vàng thế giới, vì vậy, rất có thể giá vàng sẽ tăng trong phiên ngày 15/11.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]