Giá vàng hôm nay 11-8: Vàng miếng SJC đảo chiều, rớt khỏi đỉnh lịch sử

Giá vàng miếng SJC rớt khỏi đỉnh lịch sử

Sáng 11-8, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 122,7 triệu đồng mỗi lượng cho chiều mua vào và 123,9 triệu đồng mỗi lượng cho chiều bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng đảo chiều giảm trở lại, sau nhiều ngày tăng liên tiếp và chính thức rớt khỏi đỉnh lịch sử được thiết lập trong tuần qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được các doanh nghiệp điều chỉnh về quanh mức 116,9 triệu đồng/lượng mua vào và 119,4 triệu đồng/lượng bán ra, mất 400.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng miếng SJC giảm trở lại vào sáng nay

Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng trong nước giảm do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, sau khi chốt tuần ở mức cao, giá vàng hôm nay bất ngờ đảo chiều, lao dốc rất mạnh khi vừa mở cửa tuần giao dịch mới.

Lúc 9 giờ, theo giờ Việt Nam, kim loại quý trên sàn quốc tế lùi về 3.372 USD/ounce, mất khoảng 27 USD/ounce so với phiên trước. Giá vàng đi xuống ngược với dự báo của giới phân tích và các nhà đầu tư khi kỳ vọng kim loại quý có thể tăng tiếp trong tuần này.

Tuần này, thị trường đang chờ đợi nhiều thông tin kinh tế như cuộc họp công bố quyết định lãi suất của Úc; báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 7; chỉ số giá sản xuất của Mỹ… Số liệu của những thông tin này dự kiến sẽ tác động tới giá vàng.

Sáng nay, chỉ số đồng USD (DXY) trên thị trường quốc tế phục hồi trở lại lên 98,1 điểm cũng tạo áp lực giảm giá vàng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 107,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC vẫn bỏ xa giá thế giới