Cơn “sóng thần” ập tới, giá vàng tuần tới sẽ ra sao?

Tuần qua, thị trường vàng trải qua những cú nhảy “tàu lượn” khi tin đồn Mỹ sẽ áp thuế 39% với vàng thỏi nhập từ Thụy Sĩ xuất hiện vào chiều thứ Năm. Tin này ngay lập tức đẩy giá vàng giao ngay vượt mốc kháng cự 3.400 USD/ounce, dù sau đó Nhà Trắng phủ nhận.

Trước đó, giá vàng mở tuần ở 3.360,52 USD/ounce, nhiều lần dao động giữa 3.345 – 3.396 USD/ounce khi lực mua – bán giằng co. Đáng chú ý, ngay cả khi tin áp thuế bị bác bỏ, giá vàng chỉ giảm nhẹ rồi lại bật trở lại, duy trì quanh 3.400 USD đến cuối tuần.

Điều này cho thấy tâm lý “mua trú ẩn” của nhà đầu tư vẫn mạnh, đặc biệt khi lo ngại suy thoái gia tăng do lạm phát Mỹ nhích lên và tăng trưởng việc làm chậm lại.

Các chuyên gia dự báo gì cho tuần tới?

Khảo sát của Kitco News cho thấy 60% chuyên gia Phố Wall tin giá vàng sẽ tiếp tục tăng, chỉ 10% dự báo giảm, còn lại cho rằng đi ngang. Trong khi đó, 69% nhà đầu tư cá nhân Main Street cũng giữ quan điểm lạc quan.

Một số nhà phân tích cho rằng ngưỡng 3.435 USD/ounce là mốc cần vượt để mở ra đợt tăng mới, và xa hơn là 3.500 USD. Mốc hỗ trợ mạnh được xác định ở 3.350 USD, nếu thủng có thể kéo giá về 3.280 USD.

Ngoài yếu tố kỹ thuật, tâm lý thị trường tuần tới sẽ chịu tác động lớn từ loạt dữ liệu kinh tế, đặc biệt là lạm phát tiêu dùng (CPI), lạm phát sản xuất (PPI) và doanh số bán lẻ Mỹ.

Những yếu tố nào có thể tác động mạnh đến giá vàng?

Bên cạnh đồn đoán về chính sách thuế, yếu tố lãi suất Mỹ vẫn là biến số lớn. Nhiều chuyên gia cho rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) gần như chắc chắn hạ lãi suất trong tháng 9, có thể tới 0,5 điểm phần trăm. Điều này thường giúp vàng hưởng lợi vì giảm chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý.

Tuy nhiên, nếu đồng USD mạnh lên hoặc căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, áp lực bán có thể xuất hiện. Ngoài ra, việc vàng giao sau (futures) lập kỷ lục mới nhưng giá giao ngay vẫn “mắc kẹt” trong vùng 3.380 – 3.450 USD/ounce cho thấy thị trường vẫn chờ một tín hiệu bứt phá rõ ràng.