Doanh nghiệp cần số lượng lớn lao động để sản xuất cuối năm

Ông Phạm Văn Việt, Phó Chủ tịch Hội Dệt may thêu đan TP Hồ Chí Minh cho biết: “Hiện đơn hàng của các DN dệt may đã bắt đầu ấm dần lên, nhưng cũng chỉ mới phục hồi khoảng 80% so với trước đây. Mặc dù thị trường XK chưa đạt mục tiêu như những năm trước, nhưng đây cũng là động lực để các DN tập trung vào sản xuất và hoàn thành các đơn hàng cho những tháng cuối năm”.

Nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng từ cuối quý 3/2023 nên có nhu cầu tuyển dụng lao động để sản xuất.

Ngành chế biến gỗ và thủ công mỹ nghệ cũng đang có tín hiệu phục hồi. Mặc dù, kim ngạch XK cả năm 2023 khó đạt mục tiêu 17 tỷ USD như đã đề ra hồi đầu năm, nhưng với tình hình đang khởi sắc như hiện nay, dự kiến cả năm kim ngạch XK gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam sẽ đạt 14 - 14,5 tỷ USD. Ông Trần Quốc Mạnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội XK hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam cũng thông tin, đến cuối quý 3/2023 nhiều DN cũng đã nhận được đơn đặt hàng trở lại, đặc biệt là đơn hàng của khách hàng truyền thống. Đơn hàng nhìn chung có quy mô nhỏ hơn và giá thấp hơn trước, nhưng một số DN đã có đơn hàng kéo dài đến quý I/2024, là điều đáng mừng, cũng là nỗ lực của DN để giữ chân người lao động.

Theo số liệu của Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh, chỉ riêng trong tháng 10/2023, thành phố có 12.211 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã tiếp nhận 128.477 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, và đã ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 125.707 người lao động đủ điều kiện. Ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hồ Chí Minh cho biết, đến hết quý 3/2023, BHXH TP Hồ Chí Minh quản lý 2,5 triệu lao động đóng BHXH, trong đó có khoảng 300 ngàn lao động đóng bảo hiểm tự nguyện. Đơn vị cũng đã giải quyết BHXH một lần cho 85.700 người (tăng 2,1% so với cùng kỳ).

Để giúp người mất việc sớm quay lại thị trường lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều phiên, sàn giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến để cung cấp thông tin tuyển dụng và tư vấn giới thiệu việc làm. Trung tâm cũng lập tổ phản ứng nhanh đến các DN cắt giảm lao động số lượng nhiều để tư vấn, giới thiệu việc làm cho công nhân.

Qua khảo sát 2.484 DN của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, kết quả cho thấy: Số DN có biến động lao động (vừa tăng, vừa giảm) chiếm đến 27,62% và 21,38% DN giảm lao động. Nguyên nhân giảm lao động tại các DN chủ yếu là do: Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động (chiếm tỷ lệ đến 47,4%), DN thiếu đơn hàng (chiếm 22,3 %), DN thu hẹp sản xuất (chiếm 11,6%). Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cũng khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động của DN trong quý 4/2023 cho thấy, dự kiến nhu cầu tuyển dụng lao động của DN khoảng 75.000 vị trí việc làm, trong đó nhiều vị trí việc làm phục vụ cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh trong dịp cuối năm và chuẩn bị đón năm mới

Theo Cục Thống kê, trong tháng10/2023, các thành phần kinh tế đã giải quyết việc làm cho 25.851 lượt người, nâng tổng số giải quyết việc làm trong 10 tháng là 268.061 (đạt 89,4% kế hoạch năm). Ngoài ra, thành phố còn giải quyết đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài chủ chủ yếu ở Hàn Quốc, Nhật Bản, tập trung ở các ngành nghề chính như: Chế biến thực phẩm, đóng gói, điều dưỡng. Từ đầu năm đến nay đã có 1.423 người được đưa ra nước ngoài làm việc.

