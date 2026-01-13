Giá vàng neo cao, Ngân hàng Nhà nước có động thái mới nhất về nhập khẩu vàng

Cuối ngày 12-1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 160 triệu đồng/lượng, bán ra 162 triệu đồng/lượng, ổn định so với buổi sáng. Giá vàng miếng đang ở mức cao nhất từ trước tới nay.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại thương hiệu SJC cũng được duy trì ở mức cao chót vót quanh 156,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 159 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Hiện giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.589 USD/ounce, tăng tiếp so với buổi sáng và tăng tổng cộng gần 80 USD/ounce so với phiên cuối tuần.

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 146 triệu đồng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 16 triệu đồng/lượng. Dù giá vàng trong nước lập đỉnh mới theo giá thế giới, nhu cầu mua vàng của người dân vẫn ở mức cao. Nhiều người kỳ vọng thị trường có thêm nguồn cung để thu hẹp cách biệt với giá thế giới, kéo giá vàng trong nước hạ nhiệt.

Liên quan đến việc nhập khẩu vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 82/2025/TT-NHNN thay thế Thông tư 38/2012/TT-NHNN quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng.

Thông tư được ban hành nhằm mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, phù hợp với cơ chế quản lý mới của Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP; điều chỉnh nâng mức giới hạn trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng được phép sản xuất vàng miếng lên 5%.

Thị trường đang chờ đợi vàng nguyên liệu được nhập khẩu về để tăng nguồn cung vàng miếng

Trước đó, ban soạn thảo thông tư của Ngân hàng Nhà nước thông tin việc nâng trạng thái vàng cuối ngày của tổ chức tín dụng lên mức 5% so với vốn tự có để chuẩn bị cho việc các tổ chức tín dụng tham gia sản xuất, xuất nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu và mua - bán vàng nguyên liệu.

Hiện nay có 8 ngân hàng thương mại đủ điều kiện về vốn điều lệ quy định để tham gia các lĩnh vực trên, gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, Techcombank, MB bank, VPBank và ACB.

Theo Ngân hàng Nhà nước, nếu giả định cả 8 ngân hàng đủ điều kiện được cấp phép sản xuất, xuất nhập khẩu vàng miếng và vàng nguyên liệu, thì lượng vàng cung ứng ra thị trường sẽ rất đáng kể. Dựa trên số liệu vốn tự có đến cuối tháng 9-2025, cùng tỉ giá Vietcombank ở mức 26.135 đồng/USD và giá vàng thế giới ngày 6-11-2025 là 3.982 USD/ounce, ước tính 5% vốn tự có của các ngân hàng này tương đương khoảng 2,56 tỉ USD, tương ứng khoảng 20 tấn vàng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết việc giới hạn trạng thái vàng ở mức 5% vốn tự có đối với các ngân hàng được phép hoạt động trong lĩnh vực vàng sẽ giúp thị trường có thêm nguồn cung lớn; thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới; vẫn đảm bảo an toàn hệ thống. Quy mô trạng thái vàng trên không quá lớn so với năng lực tài chính và mức vốn tự có của các ngân hàng đủ điều kiện và việc cấp phép sẽ được cân nhắc dựa trên năng lực quản trị rủi ro, quy mô vốn và nhu cầu ổn định thị trường vàng trong từng giai đoạn.