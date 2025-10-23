Người dân đổ xô đi mua vàng bất chấp giá tăng hay giảm, chuyên gia cảnh báo “nóng”

Thời gian gần đây, giá vàng liên tục tăng nóng, liên tiếp xô đổ mọi kỳ lục đã thiết lập trước đó. Kể từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng tới 56% khiến người dân liên tiếp đổ xô đi mua vàng, bất chấp giá hôm nay là bao nhiêu, tăng hay giảm.

Tại các cửa hàng kinh doanh vàng lớn, không khó để bắt gặp hàng trăm người xếp hàng đi mua vàng mỗi ngày. Tuy nhiên, chênh lệch giữa giá vàng Việt Nam và giá vàng thế giới ở mức cao, cộng với chênh lệch giữa mua vào và bán ra của cửa hàng khiến người vừa mua đã lỗ.

Người dân đổ xô đi xếp hàng mua vàng ở mức giá 159,5 triệu đồng/lượng.

Chia sẻ ý kiến của mình về thị trường vàng tại Diễn đàn Kinh doanh 2026 vừa tổ chức ngày 22/10/205, bà Chu Phương - Chuyên gia vàng, bạc cho rằng, biến động thị trường vàng bạc hiện tại là rất lớn. Nhà đầu tư mua vàng thời điểm này không khác gì đang cầm hòn than nóng.

“Khi bạn bước vào thị trường, mua vàng với giá chẳng hạn 150 triệu đồng/lượng thì doanh nghiệp chỉ thu mua lại với giá 147 triệu đồng/lượng. Tức là ngay thời điểm đầu tư, bạn đã phải chấp nhận khoản lỗ 3 triệu đồng”, bà Phương phân tích.

Giá vàng tăng nóng, chênh lệch giữa thị trường trong nước và thế giới, cộng với chênh lệch mua bán ở mức cao khiến nhà đầu tư lỗ ngay khi vừa mới mua.

Đặc biệt, với những nhà đầu tư có tâm lý FOMO, không mua được tại thương hiệu chính thức mà giao dịch qua tay trên thị trường “chợ đen”, thì sẽ có hai rủi ro về chất lượng và vì không có hóa đơn chứng từ.

“Khi cần chứng minh tài sản hoặc gặp sự cố hàng giả, rủi ro là có thật. Năm ngoái cũng đã từng phát hiện một lượng lớn vàng miếng giả trà trộn trên thị trường”, bà Phương nói.

Thêm một điểm nữa trong đầu tư vàng giai đoạn vừa qua là lượng cung hàng rất nhỏ. Do đó, nhiều nhà đầu tư phải đánh đổi, không chỉ chi phí cơ hội mà cả chi phí thời gian, khi xếp hàng chỉ để mua được 1 - 2 chỉ vàng.

Những khoản đầu tư như vậy vẫn là lớn, bởi vàng chưa bao giờ là khoản đầu tư nhỏ. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần tính đến cả chi phí cơ hội về thời gian và công sức. Có người xếp hàng mà vẫn không mua được, coi như công cốc.

Tâm lý FOMO khiến nhiều người mua vàng bất chấp giá cao hay thấp, tăng hay giảm.

“Theo tôi, vàng không phải là khoản đầu tư nhỏ. Nếu nhà đầu tư vừa FOMO ở mức giá cao, vừa chịu rủi ro điều chỉnh thị trường, lại thêm rủi ro khi giao dịch ở thị trường tự do thì chẳng khác nào đang “cầm hòn than nóng”. Và hòn than ấy cứ chuyền từ tay người này sang tay người khác, ai cầm cuối cùng chắc chắn sẽ bị bỏng tay”, bà Phương lưu ý.

Lấy ví dụ sáng 22/10, bà Phương cho biết, giá vàng miếng SJC đã giảm đến 5 triệu đồng/lượng. Cho nên nếu biến động quá mạnh như thế này thì những nhà đầu tư không có trường vốn lớn và không tích sản từ nền giá thấp sẽ rất dễ rơi vào trạng thái lo lắng, hoảng sợ vì chênh lệch giữa giá mua và giá bán đã là một vấn đề ngay khi đầu tư.

Nhiều người không chỉ bỏ chi phí mà còn bỏ thời gian và công sức để đi xếp hàng với tâm lý tránh bỏ lỡ cơ hội mua vàng.

Theo bà Phương, nếu như nhà đầu tư trong nước đã mua ở vùng giá 5x, 6x, 7x thì đến bây giờ có thể khá tự tin, đóng bảng giá và nghiên cứu các hình thức đầu tư khác, như tìm mảnh đất tốt hay cổ phiếu tiềm năng.

Còn những nhà đầu tư mới tham gia trong thời gian này, nếu kỳ vọng giá vàng sẽ tăng 60% như trước đây thì rất dễ bị sốc, vì sao trước kia đầu tư vàng có thể lãi 50 - 60%, còn bây giờ vừa mua đã lỗ.

Hàng trăm người xếp hàng chờ mua vàng vào ngày 18/10.

Vì vậy, theo bà Phương, nhà đầu tư phải hết sức tỉnh táo và cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định xuống tiền mua vàng thời điểm thị trường biến động mạnh như lúc này.

Ngoài ra, bà Phương cho rằng, nếu Nghị định 232 được thực thi thì sẽ phần nào giải cơn khát cho thị trường. Và nếu sàn vàng được triển khai sớm, đặc biệt là có các sản phẩm phái sinh, thì đó sẽ là cơ hội đầu tư tốt. Ngoài việc tăng nguồn tín dụng, giảm chảy máu ngoại tệ, hạn chế vàng lậu, thì dựa trên các giao dịch phái sinh, ngân sách nhà nước cũng sẽ có thêm nguồn thu từ thuế, phí.