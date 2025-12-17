Đến lượt Shopee tăng phí sàn cuối năm: Tiểu thương online "khóc ròng", chuyên gia nói về "điều không thể tránh"

Đến lượt Shopee tăng phí sàn cuối năm

Ngày 15/12, Shopee thông báo sẽ điều chỉnh một số loại phí trên nền tảng, thời gian bắt đầu từ ngày 29/12. Theo đó, phí cố định đối với người bán sẽ được điều chỉnh tăng, từ tăng từ 1% - 3%, tùy theo từng ngành hàng và mô hình gian hàng.

Trong đó, nhóm ngành hàng sắc đẹp thuộc danh mục tiêu dùng nhanh, áp dụng cho nhà bán không thuộc Shopee Mall, phí cố định cũng được điều chỉnh từ 11,78% lên 14%. Việc điều chỉnh này khiến chi phí bán hàng của nhiều gian hàng tăng thêm đáng kể, nhất là với các ngành có biên lợi nhuận không cao.

Sau TikTok Shop, đến lượt Shopee tăng phí sàn. Ảnh NT

Gói dịch vụ Voucher Xtra cũng thêm 1% – 1,5% đối với các nhà bán tham gia chương trình. Mức phí mới được áp dụng là 4% trên giá trị mỗi sản phẩm, tối đa 50.000 đồng/sản phẩm, cho tất cả các ngành hàng.

Một số sản phẩm thuộc ngành hàng nhà cửa – đời sống do nhà bán thuộc Shopee Mall kinh doanh, mức phí cố định sẽ tăng từ khoảng 8,5% – 14,2% lên 11,5% – 16,1%.

Theo đại diện Shopee, việc điều chỉnh được thực hiện nhằm tiếp tục nâng cấp các công cụ, dịch vụ và chương trình hỗ trợ bán hàng, qua đó giúp cải thiện hiệu quả vận hành và kết quả kinh doanh của nhà bán trên sàn.

Tuy nhiên động thái này khiến các tiểu thương kinh doanh online chịu áp lực rất lớn. Họ cho rằng mức phí trên các sàn thương mại điện tử hiện đã ở mức cao, và việc tiếp tục tăng trong bối cảnh sức mua còn yếu khiến áp lực chi phí ngày càng lớn, "bào mòn" lợi nhuận.

Chị Trần Thị Hương, người bán quần áo online tại Hà Nội chia sẻ với PV Dân Việt: "Phí sàn tăng trong khi giá chạy quảng cáo cũng tăng mạnh, hàng tồn nhiều hơn vì sức mua chậm. Một đơn hàng lời được vài nghìn, giờ phí đội lên nữa thì gần như không còn lợi nhuận.

Tôi buộc phải nâng giá một chút, nhưng nâng giá thì khách lại bỏ qua. Nói thật, tôi đang phải tính chuyện chuyển dần sang TikTok livestream hoặc bán trên Facebook để giảm phụ thuộc vào phí sàn".

Trong khi, anh Vũ Đức Nghĩa, phụ bán phụ kiện điện thoại, cho biết: “Tôi bán trên Shopee 5 năm rồi, quen với điều này nhưng đợt tăng phí lần này đúng là quá căng. Mỗi đơn hàng tăng vài trăm đồng thì tưởng nhỏ, nhưng với shop tôi mỗi ngày vài trăm đơn, cuối tháng cộng lại số tiền đội lên rất lớn. Tôi hiểu sàn cần lợi nhuận, nhưng nếu không có chính sách hỗ trợ shop nhỏ thì sớm muộn gì cũng có nhiều người bỏ cuộc".

Một tiểu thương khác lại bày tỏ nỗi lo về các chi phí vận hành khác cũng tăng như ship (giao hàng), bao bì, kho bãi, chạy quảng cáo. Thêm việc phí sàn tăng thì khiến phí chồng phí, biên lợi nhuận giảm sâu tới 40% so với năm ngoái. Tuy nhiên theo tiểu thương này, Shopee vẫn là kênh mang lại đơn ổn định nhất, nên phải cố gắng tối ưu vận hành, canh giờ chạy flash sale và mạnh dạn livestream để bù lại.

Trước đó, từ ngày 27/10, TikTok Shop cũng thông báo thu thêm “phí xử lý đơn hàng” 3.000 đồng/đơn, nối dài chuỗi tăng phí khiến người bán nhỏ lẻ lao đao. Với đơn hàng 300.000 đồng, tiểu thương phải trả gần 36.000 đồng cho sàn; với đơn 500.000 đồng, phí có thể ngốn gần 1/3 doanh thu.

Tăng phí sàn thương mại điện tử là xu hướng không thể tránh khỏi

Các chuyên gia nhận định, tăng phí là xu hướng không thể tránh khỏi, nhưng nền tảng cần có chính sách đi kèm để hỗ trợ nhóm tiểu thương nhỏ, chẳng hạn giảm phí quảng cáo, hỗ trợ chuyển đổi mô hình livestream, tối ưu gói vận chuyển hoặc xây dựng mức ưu đãi theo sản lượng.

Nếu không, thị trường có thể chứng kiến làn sóng rời bỏ sàn, chuyển sang bán hàng trên mạng xã hội hoặc mô hình offline – online kết hợp để giảm phụ thuộc vào nền tảng.

Tăng phí sàn thương mại điện tử là xu hướng không thể tránh khỏi, các tiểu thương online cần thích ứng và thay đổi.

Chia sẻ với PV Dân Việt, chuyên gia thương mại điện tử Nguyễn Dương cho biết, trước tình hình này, các tiểu thương trong nước cần phải tìm cách thích nghi, chuyển đổi tư duy “bán hàng theo trào lưu” sang chiến lược kinh doanh lâu dài và bền vững hơn.

Chuyên gia thương mại điện tử Nguyễn Dương khuyến nghị các tiểu thương tái cấu trúc dòng sản phẩm như ưu tiên mặt hàng có biên lợi nhuận cao, giảm tỷ lệ các sản phẩm giá rẻ nhưng phí sàn chiếm phần lớn lợi nhuận. Ngoài ra, nên tối ưu vận hành, từ lựa chọn đơn vị giao hàng, quản lý tồn kho tới livestream chuyên nghiệp nhằm tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Về tình hình trong bối cảnh hiện tại, ông Lê Hải Vũ (CEO Velasboost) cho biết, hiện nay, mức phí cơ bản trên các nền tảng thương mại điện tử hiện đã tiệm cận 20%. Điều này khiến lợi nhuận của nhà bán hàng sụt giảm đáng kể, đặc biệt đối với các ngành hàng phổ thông và sản phẩm đại trà.

Ông Vũ nhận định: “Nếu áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt và lợi nhuận bị bào mòn quá mức, nhiều nhà bán hàng nhỏ sẽ dần rút lui. Với mức chi phí cao ngất ngưởng như hiện tại, đây có thể là thời điểm đỉnh cao của làn sóng rời bỏ”.

Tuy nhiên theo ông Vũ, việc tăng phí của các sàn thương mại điện tử là xu hướng tất yếu, bởi các sàn đã dành một thời gian dài để “đốt tiền” nhằm thu hút nhà bán hàng và người dùng. Khi đã xây dựng được cả chất lượng lẫn số lượng, người dùng dần hình thành thói quen và sự gắn bó khó từ bỏ, đó cũng là lúc các sàn bắt đầu tăng phí.