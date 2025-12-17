Vỗ béo lợn rừng kiếm gần 20 triệu/tháng, khách trả hàng trăm triệu cũng không bán

Lợn rừng tên Mì: Từ “da bọc xương” đến “ngôi sao mạng”

Vào tháng 11/2024, một con lợn rừng nhỏ với bộ lông màu nâu vàng đã đi lạc vào nhà anh Luo ở Quảng Châu, Trung Quốc. Anh Luo sau đó đã nấu một bát mì để "chiêu đãi" nó.

Có lẽ vì được ăn ngon nên chú lợn con này đã tiếp tục đến gõ cửa nhà anh Luo và “xin ăn” suốt ba ngày liền. Vì vậy, anh Luo đã mang nó về nuôi và đặt tên là Mì.

Ban đầu, Mì chỉ là một chú lợn con da bọc xương, bị thương ở đầu và chỉ nặng vỏn vẹn 15kg. Hiện tại, Mì đã trở thành một chú lợn rừng to lớn với trọng lượng lên đến 75kg nhờ sự chăm sóc chu đáo của chủ nhân.

Anh Luo rất yêu động vật và trước đây từng nuôi mèo, chó, chim bồ câu, cá và bò. Khi Mì đến nhà anh lần đầu, anh đã quay video lại và đăng tải lên mạng. Sau ba ngày liên tiếp thấy chú lợn rừng đến nhà anh, một cư dân mạng đã bình luận trên tài khoản mạng xã hội của anh rằng: "May mà chú lợn rừng này đến nhà anh, nếu không, có thể người khác đã ăn thịt nó rồi".

Thấy vậy, anh Luo quyết định giữ nó lại nuôi và tiếp tục ghi lại cuộc sống thường nhật của mình với Mì trên mạng xã hội.

Anh Luo kể rằng từng có người trả 50.000 NDT (181,8 triệu đồng) để mua “thú cưng” đặc biệt này nhưng anh đã từ chối. Mì hiện đã trở thành người bạn thân thiết của anh, được anh cho trải nghiệm rất nhiều dịch vụ độc đáo như du lịch tự lái, nhuộm lông...

Vì quá yêu thương Mì, anh Luo thậm chí còn chuyển sang nhà mới để nó có nhiều không gian hơn. Thậm chí, chú lợn rừng tên Mì nay còn thu hút sự quan tâm của đông đảo giới truyền thông, trở thành một thú cưng nổi tiếng trên mạng ở Trung Quốc.

Anh Luo nhớ lại, ban đầu anh chỉ định nuôi Mì qua mùa đông. Nhưng thời gian trôi qua, anh dần yêu thương nó như thú cưng trong nhà. Nó không hung dữ với con người và anh Luo lo rằng nếu chạy vào nhà người khác, Mì có thể sẽ bị ăn thịt. Ngoài ra, Mì vốn đã quen được con người cho ăn, rất khó sống sót nếu được thả về tự nhiên.

Hiện tại, anh Luo và Mì ở trong căn nhà mới có khoảng sân rộng để Mì chạy nhảy thỏa thích. Còn anh Luo mỗi ngày bận rộn chăm sóc Mì và cập nhật những khoảnh khắc vui vẻ của cả hai cho những người theo dõi trên mạng.

Anh Luo thường cho Mì ăn hai lần một ngày vào sáng và tối, sau đó dọn dẹp rồi đi làm. Chú lợn rừng may mắn này ăn khoảng 1,8-2,3kg thức ăn cho chó mỗi ngày, kèm theo một ít rau và thịt. Chi phí ăn uống của nó là khoảng 500 NDT (1,8 triệu đồng) mỗi tháng.

Mì cũng khá kén ăn, thích ăn thịt và đồ ngọt như mía, chuối và dưa hấu, nhưng sẽ bỏ chạy ngay khi ngửi thấy mùi táo.

Một điều thú vị là Mì đã được huấn luyện để đi vệ sinh đúng chỗ, giúp anh Luo tiết kiệm được rất nhiều công sức.

Để giúp Mì thích nghi với xã hội loài người, anh Luo cũng đưa nó đi "huấn luyện hòa nhập cộng đồng”. Hiện tại, trẻ em cũng có thể chạm vào Mì. Chú lợn rừng này sẽ chỉ đến gần con người, đưa mũi ngửi chứ không cắn hay bỏ chạy. Mì cũng khá hiền lành và có thể chơi đùa cùng chó mèo xung quanh.

Hiện tại, Mì có khoảng 200.000 người theo dõi trên mạng và anh Luo kiếm được khoảng 5.000 NDT (18,1 triệu đồng) mỗi tháng dựa trên lượt xem video. Giờ đây, tất cả bạn bè của anh đều ghen tị với anh vì sở hữu một con lợn đặc biệt như vậy. Một số hàng xóm của anh thậm chí còn mua ngô để cho nó ăn khi đi chợ.