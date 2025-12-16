Loại quả "tốt nhất thế giới", Việt Nam trồng bạt ngàn thu hoạch nhiều năm, thành đặc sản nổi tiếng giá 80.000 đồng/kg

Táo là loại quả quen thuộc ở Việt Nam, được trồng ở nhiều địa phương và xuất hiện quanh năm trên thị trường. Loại quả này không chỉ được ưa chuộng nhờ hương vị dễ ăn, giá cả phải chăng mà còn mang lại giá trị kinh tế ổn định cho người trồng.

Theo tìm hiểu, táo trồng tại Việt Nam chủ yếu là giống táo ta (táo xanh, táo chua ngọt), khác với táo tây nhập khẩu từ Mỹ, Úc hay New Zealand... Quả táo Việt Nam thường có kích thước nhỏ đến trung bình, hình tròn hoặc hơi thuôn dài, vỏ mỏng, khi chín có màu xanh nhạt ngả vàng, đôi khi ửng hồng. Thịt táo giòn, ít xốp, vị chua nhẹ xen lẫn vị ngọt thanh, mùi thơm tự nhiên. Táo thường được ăn tươi, chấm muối ớt, làm mứt, ngâm rượu hoặc chế biến thành siro, ô mai...

Cụ thể, táo ta xanh (táo chua) là giống truyền thống, quả nhỏ, vỏ mỏng, thịt giòn, vị chua nhiều hơn ngọt, thường được ăn tươi chấm muối ớt. Cây này trước đây mọc dại, bây giờ được nhiều hộ dân trồng để bán ra thị trường, có giá khoảng 25.000 đồng/kg vào thời điểm đầu mùa.

Táo ngọt (táo Thái) có quả to hơn, vị ngọt đậm, ít chua, phù hợp ăn trực tiếp. Táo đại (táo bom) có kích thước lớn, vỏ xanh sáng, ruột giòn, vị ngọt thanh, được trồng nhiều ở các tỉnh Nam Trung Bộ như Lâm Đồng, Khánh Hoà. Bên cạnh đó, táo Đài Loan cũng được nhiều nhà vườn lựa chọn nhờ quả to, mẫu mã đẹp, năng suất cao, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường. Những giống táo này có giá từ 20.000-50.000 đồng/kg thời điểm và kích cỡ.

Táo rừng hay còn gọi là táo mèo vốn là giống táo mọc tự nhiên ở các vùng núi cao. Loại quả này chín rộ vào khoảng tháng 9, tháng 10 hàng năm. Quả này có vị chua chát nhưng có thể làm thành những món ăn lạ miệng như táo mèo dầm xổi, táo mèo ngâm đường, siro táo mèo, món ô mai táo mèo và ngon nhất phải kể đến rượu táo mèo… Chúng được người thành phố và du khách ưa chuông mỗi khi đến mùa.

Độc đáo nhất phải kể tới giống táo muối Bàng La trồng ở phường Nam Đồ Sơn, Hải Phòng. Loại quả đặc trưng gắn liền với vùng đất ven biển nơi từng là những cánh đồng làm muối. Chính điều kiện thổ nhưỡng chua mặn đặc biệt này đã tạo nên hương vị rất riêng cho táo: vị ngọt dịu tự nhiên, quả giòn, nhiều nước, ăn mát và dễ chịu, khác biệt so với táo trồng ở nhiều địa phương khác.

Mùa thu hoạch táo muối thường kéo dài từ tháng 12 đến tháng 2 dương lịch hằng năm, thời điểm có thể sớm hoặc muộn hơn tùy điều kiện thời tiết từng năm. Trên thị trường, táo muối có giá khoảng 40.000 - 80.000 đồng/kg; vào những năm mất mùa hoặc khi vận chuyển tới các tỉnh, thành xa, giá có thể tăng lên khoảng 100.000 đồng/kg nhưng vẫn được người tiêu dùng săn đón nhờ hương vị đặc trưng và cách trồng an toàn.

Nhìn chung, táo là loại cây dễ trồng, thích nghi tốt với khí hậu nóng và khô. Sau khi trồng khoảng 8–12 tháng, cây bắt đầu cho thu hoạch lứa đầu tiên. Mỗi năm, táo có thể cho 2–3 vụ, thời gian từ khi ra hoa đến khi thu hái kéo dài khoảng 3-4 tháng, giúp người trồng có nguồn thu khá đều.

Tại các chợ và siêu thị, táo được bán quanh năm với nhiều loại khác nhau. Trong danh sách 20 loại trái cây tốt nhất được chuyên trang ẩm thực nổi tiếng của Anh công bố, quả táo xếp ở vị trí đầu tiên.