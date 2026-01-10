Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Xuất hiện 'đầu tàu' kinh tế mới, xếp hạng tăng trưởng biến động sau sáp nhập

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), với mức tăng 11,89%. Đáng chú ý, trong 5 tỉnh thành tăng trưởng trên 10% không có tên Hà Nội, TPHCM.

Xuất hiện &#39;đầu tàu&#39; kinh tế mới, xếp hạng tăng trưởng biến động sau sáp nhập - 1

Thu ngân sách hải quan năm 2025 vượt xa dự toán, nguồn nào lớn nhất?
Thu ngân sách hải quan năm 2025 vượt xa dự toán, nguồn nào lớn nhất?

Theo Cục Hải quan, động lực tăng thu ngân sách năm 2025 không còn đến từ xăng dầu, than những trụ cột truyền thống mà dịch chuyển mạnh sang nhóm...

Theo Nội dung: Việt Linh | Đồ họa: Kiều Tú ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/01/2026 09:21 AM (GMT+7)
