Sáng 3-3, giá vàng miếng SJC và bạc Phú Quý biến động mạnh

Sáng 3-3, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh giá vàng miếng SJC, sau nhịp tăng nóng trước đó.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 186,4 triệu đồng/lượng mua vào và 189,4 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên cuối ngày hôm qua. Đây là phiên giảm giá đáng kể sau chuỗi biến động mạnh của thị trường kim loại quý.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng ghi nhận mức điều chỉnh tương tự, giao dịch quanh 186,1 triệu đồng/lượng mua vào và 189,1 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với trước đó.

Giá vàng, bạc giảm trở lại vào sáng nay

Trên thị trường quốc tế, giá vàng có phiên biến động với biên độ lớn. Trong phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay (giờ Việt Nam), có thời điểm giá kim loại quý vượt mốc 5.400 USD/ounce – mức cao nhất trong khoảng một tháng qua.

Tuy nhiên, đến khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay, giá vàng hạ nhiệt về 5.355 USD/ounce, vẫn tăng khoảng 30 USD/ounce so với sáng qua. Tính trong một phiên, giá vàng dao động trên 100 USD/ounce khi lực mua đẩy giá lên đỉnh, sau đó áp lực chốt lời nhanh chóng xuất hiện.

Giá bạc thế giới đang được giao dịch ở mức 89,37 USD/ounce, giảm khoảng 0,08 USD/ounce so với phiên trước. Mức cao nhất của giá bạc lên tới 96 USD/ounce vào phiên hôm qua, trước khi chịu áp lực giảm mạnh.

Trong nước, giá bạc miếng được Công ty Kim loại quý Ancarat niêm yết ở mức 3,34 triệu đồng/lượng mua vào và 3,44 triệu đồng/lượng bán ra. Một số doanh nghiệp khác như SBJ và Phú Quý bán ra khoảng 3,56 triệu đồng/lượng. Giá bạc ký cũng giảm sâu, phổ biến từ 91,8 đến gần 95 triệu đồng/kg, tùy thương hiệu.

Theo giới phân tích, chiến sự tại Trung Đông tiếp tục thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vốn vào vàng và bạc. Tuy nhiên, sau giai đoạn tăng mạnh, rủi ro chốt lời ngắn hạn có thể khiến thị trường kim loại quý còn biến động khó lường.