Chiều 22-4, xuất hiện nhiều người trúng xổ số miền Nam

Chiều 22-4, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng trúng giải độc đắc, giải an ủi và giải ba của xổ số miền Nam.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 21-4. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Giải độc đắc và giải ba của vé số Vũng Tàu trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Theo đó, vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng chiều 21-4, giải độc đắc (dãy số 548134) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Vũng Tàu là đại lý Bửu 79 ở phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Đến chiều 22-4, đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh đã đổi thưởng thêm cho những khách hàng trúng giải độc đắc 4 vé và trúng giải ba 32 vé Vũng Tàu. Hiện vẫn còn 10 vé Vũng Tàu trúng giải độc đắc nhưng chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Giải an ủi của vé số Vũng Tàu cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Thanh Khoa ở phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Vũng Tàu, giải độc đắc (dãy số 650472) của vé số Bến Tre đến chiều 22-4 vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng 32 tỉ đồng.

Giải an ủi của vé số Bến Tre cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Đại Lộc

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Bến Tre được xác định cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Đại Lộc ở xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Vũng Tàu trúng tại tỉnh Lâm Đồng; còn giải độc đắc của vé số Bến Tre trúng tại TPHCM.

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 22-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.