Giá xăng dầu mới nhất tối 22/4: Giá dầu thế giới chạm mốc 100 USD/thùng, trong nước giảm mạnh

Giá dầu thế giới đồng loạt tăng vọt trước tín hiệu leo thang xung đột giữa Mỹ và Iran.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 22/4, giá dầu thế giới đồng loạt giảm khi các nhà đầu tư đánh giá triển vọng của các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran sau khi Mỹ thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn với Iran, chỉ vài giờ trước khi lệnh này hết hạn, nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán tiếp tục để chấm dứt một cuộc chiến đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu.

Mặc dù vậy, Mỹ không thay đổi trong việc duy trì phong tỏa đường biển đối với hoạt động thương mại của Iran, điều mà Teheran coi là hành động chiến tranh.

Giá dầu Brent tăng vượt 100 USD/thùng. (Ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên, giá dầu đồng loạt tăng trở lại sau khi tiến trình đàm phán tại Islamabad (Pakistan) đang đối mặt nguy cơ đổ vỡ khi Iran thông báo sẽ không tham gia vòng đối thoại thứ hai với Mỹ. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng đã hủy chuyến đi dự kiến tới đây.

Cả hai bên đều phát tín hiệu sẵn sàng tái triển khai các động thái quân sự nếu đàm phán không đạt tiến triển, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột tái bùng phát và leo thang.

Lúc 17 giờ, giá dầu WTI giao dịch ở mức 91,02 USD/thùng, tăng 1,35 USD/thùng, tương đương mức tăng khoảng 1,51%. Dầu Brent giao dịch ở mức 100,04 USD/thùng, tăng 1,56 USD/thùng, tương đương mức tăng 1,58%.

Giá dầu thô tăng trước tín hiệu leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran. (Ảnh chụp màn hình).

Giá xăng dầu trong nước giảm mạnh

Lúc 17 giờ ngày 22/4, giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước được áp dụng như sau:

Xăng E5 RON 92 có giá bán lẻ không cao hơn 21.934 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 23.042 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 27.856 đồng/lít. Trong khi giá dầu mazut không cao hơn 19.631 đồng/kg.

Như vậy, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 giảm 658 đồng/lít, giá xăng RON95-III giảm 719 đồng/lít, giá dầu diesel giảm tới 3.185 đồng/lít. Còn giá dầu mazut giảm 701 đồng/kg tại kỳ điều hành ngày 21/4 của Liên Bộ Tài Chính - Công Thương.

Giá xăng dầu trong nước thấp nhất so với các nước có chung đường biên giới. (Ảnh: Minh Đức).

Theo Bộ Công Thương, tính đến ngày 21/4, giá xăng dầu ở Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Đối với giá xăng: Tại Thái Lan: 34.921 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 32.560 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 46.124 đồng/lít; Trung Quốc Chính phủ khống chế giá xăng ở mức 36.200 đồng/lít; ở Việt Nam, xăng có giá 23.042 đồng/lít.

Giá dầu: Thái Lan: 34.302 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 37.494 đồng/lít; Lào: 56.403 đồng/lít; Trung Quốc: 33.070 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); trong khi ở Việt Nam, dầu có giá 27.856 đồng/lít.