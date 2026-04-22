Ông Phạm Nhật Vượng: Sẽ không bao giờ sản xuất lại xe xăng

Ngày 22/4, Tập đoàn Vingroup tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Đại hội cổ đông của tập đoàn tỷ phú Phạm Nhật Vượng diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu VIC tăng gấp 6 lần một năm qua, và doanh nghiệp mở thêm nhiều mảng kinh doanh mới như sản xuất thép, điện, đường sắt, cảng biển...

Tuy nhiên, trong phần thảo luận, tình hình hoạt động của VinFast vẫn là chủ đề được các cổ đông quan tâm nhất. "Trong 5 năm qua, mảng xe điện trên thế giới phát triển mạnh, song gần đây một số hãng có xu hướng quay về sản xuất ôtô hybrid (loại xe chạy xăng kết hợp điện). Vậy VinFast có làm dòng xe này hay không?", một cổ đông đặt vấn đề.

Trả lời cổ đông, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết VinFast sẽ nghiên cứu sản xuất thêm những mẫu xe mới, có thể chạy quãng đường dài hơn nếu khách hàng lỡ "quên không sạc".

Ông cũng khẳng định hãng "sẽ không bao giờ sản xuất lại xe xăng".

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch tập đoàn Vingroup trả lời cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông, ngày 22/4. Ảnh: VIC

VinFast là hãng xe được tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập năm 2017. Bốn năm sau, công ty dừng sản xuất ôtô chạy xăng, chuyển sang xe điện.

Năm 2025, hãng xe này ghi nhận doanh thu 90.427 tỷ đồng, tăng 139% so với thực hiện 2024 và cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, công ty chịu lỗ ròng hơn 97.000 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2025, doanh nghiệp này lỗ lũy kế gần 171.600 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 90.000 tỷ đồng.

Năm nay, VinFast đặt mục tiêu bàn giao 300.000 ôtô điện trên toàn cầu và khoảng 1-1,5 triệu xe máy điện, mở rộng thị trường tại Việt Nam, các nước Đông Nam Á (Indonesia, Philippines) và Ấn Độ. Công ty đã dẫn đầu thị phần xe hơi Việt Nam năm 2025, chiếm khoảng 36%.

Limo Green - một mẫu xe của VinFast. Ảnh: Thành Nhạn

Về khả năng tự chủ sản xuất pin xe điện, ông Phạm Nhật Vượng cho biết hiện VinFast chủ động được một phần nguồn cung. Tuy nhiên, chiến lược tổng thể doanh nghiệp không đặt mục tiêu tự sản xuất hoàn toàn, mà duy trì song song 3 phương án: mua ngoài, hợp tác và tự sản xuất.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đánh giá cách này nhằm giảm áp lực đầu tư cho nghiên cứu, nhà máy và hạ tầng, đồng thời tối ưu chi phí, tăng năng lực cạnh tranh về giá và chất lượng sản phẩm.

Ngoài VinFast, các cổ đông cũng quan tâm đến tình hình hoạt động của Green SM - doanh nghiệp trong mảng gọi xe của Vingroup. "Tập đoàn có kế hoạch IPO công ty này không?", một cổ đông hỏi.

Ông Vượng chia sẻ Green SM đã dẫn đầu mảng gọi xe tại Việt Nam và đặt mục tiêu giữ số một tại các thị trường quốc tế. "Chúng tôi đang lên kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) Green SM", ông Vượng nói, thêm rằng các hoạt động tiền niêm yết sẽ bắt đầu vài tháng tới.

Green SM được tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập vào năm 2023, hiện có vốn điều lệ hơn 43.000 tỷ đồng. Ban đầu, công ty hoạt động chính trong lĩnh vực taxi và gọi xe công nghệ, sử dụng toàn bộ sản phẩm của VinFast. Sau đó, doanh nghiệp này lấn sân sang nhiều mảng dịch vụ như giao đồ ăn, giao hàng, vận chuyển nội đô, cho thuê ôtô...

Theo Mordor Intelligence, Green SM đã vượt Grab và Be để dẫn đầu mảng gọi xe 4 bánh tại Việt Nam trong quý IV/2025, chiếm 51,5% thị phần tính theo tổng giá trị giao dịch (GMV).

Năm nay, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lên kế hoạch mang về 485.000 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 46% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 35.000 tỷ đồng, gấp gần 3 lần thực hiện 2025.