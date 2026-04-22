Bao cao su sắp tăng giá tới 30% do xung đột Mỹ - Iran, nhà sản xuất lớn nhất thế giới lên tiếng

Có trụ sở tại Malaysia, Karex là "gã khổng lồ" đứng sau các dòng bao cao su nổi tiếng như ONE, Trustex, Carex và Pasante, cùng các sản phẩm bôi trơn, găng tay và thiết bị y tế. Với năng suất hơn 5 tỷ sản phẩm mỗi năm, Karex xuất khẩu tới hơn 130 quốc gia trên toàn thế giới.

Theo CNN, CEO của Karex – ông Goh Miah Kiat – cho biết, công ty có thể buộc phải tăng giá bán ít nhất từ 20% đến 30%, tùy thuộc vào thời gian gián đoạn do biến động vì địa chính trị ở Trung Đông do xung đột Mỹ - Iran kéo dài bao lâu.

“Nhà sản xuất bao cao su lớn nhất thế giới đang tăng giá. (Ảnh minh họa: The Sun).

Theo ông Goh, kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2, cùng với việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz đã giáng đòn mạnh vào chuỗi cung ứng toàn cầu, cắt đứt nguồn cung nhiều nguyên liệu thiết yếu để sản xuất bao cao su.

Điều này đã khiến chi phí đầu vào đã tăng mạnh ở nhiều hạng mục, từ nguyên liệu sản xuất như cao su tổng hợp và nitrile cho đến vật liệu đóng gói và chất bôi trơn, màng nhôm và dầu silicone.

“Tình hình hiện cực kỳ mong manh, chi phí đang đội lên rất cao. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển phần chi phí phát sinh này sang tay người tiêu dùng ngay lúc này”, ông Goh chia sẻ.

Nhu cầu bao cao su tăng 30%

Theo ông Goh, Karex cũng ghi nhận nhu cầu bao cao su tăng khoảng 30% trong năm nay. Tuy nhiên, bên cạnh chi phí sản xuất và đóng gói tăng vọt thì tình trạng chậm trễ trong vận chuyển cũng đang trở nên nghiêm trọng.

Một công nhân đóng gói bao cao su tại trụ sở của Karex ở Port Klang, Malaysia. (Ảnh: CNN).

Việc phong tỏa eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược toàn cầu – đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận chuyển quốc tế.

Các lô hàng của Karex đến châu Âu và Mỹ, vốn trước đây mất khoảng một tháng, nay đã kéo dài lên tới hai tháng.

“Chúng tôi đang thấy rất nhiều lô hàng vẫn nằm trên tàu, chưa đến nơi, nhưng lại là những sản phẩm đang rất cần thiết,” ông Goh cho biết.

Theo CEO của Karex, doanh nghiệp hiện vẫn có đủ nguồn cung cho vài tháng tới và đang tìm cách tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.