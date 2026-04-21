Chiều 21-4, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm nhanh

Chiều 21-4, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng tiếp tục điều chỉnh giảm giá vàng miếng SJC. Theo đó, giá mua vào còn 168,1 triệu đồng/lượng và bán ra 170,6 triệu đồng/lượng, giảm gần 1 triệu đồng so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng lùi sâu, về sát mốc 170 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, giá mua vào ở mức 167,9 triệu đồng/lượng và bán ra 170,4 triệu đồng/lượng, giảm gần 1 triệu đồng mỗi lượng.

Trong khi đó, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá bán vàng nhẫn trơn cao hơn, khoảng 170,6 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán tiếp tục được duy trì quanh mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đã giảm liên tiếp trong khoảng một tuần qua, mất khoảng 5 triệu đồng/lượng so với vùng 175,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này xuất phát từ xu hướng đi xuống của giá vàng thế giới. Đến khoảng 15 giờ (giờ Việt Nam), giá vàng quốc tế giao dịch quanh mức 4.780 USD/ounce, giảm khoảng 50 USD/ounce so với đầu phiên sáng và tiếp tục duy trì dưới ngưỡng 4.800 USD/ounce.

Theo giới phân tích, dù xung đột tại Trung Đông thời gian qua khiến giá vàng biến động mạnh trong ngắn hạn, triển vọng trung và dài hạn của kim loại quý này vẫn tích cực nhờ rủi ro địa chính trị gia tăng và xu hướng mua vào của các ngân hàng trung ương.

Trong nhận định mới nhất, ông Rodolphe Bohn – chiến lược gia ngoại hối và hàng hóa tại HSBC – cho rằng thỏa thuận ngừng bắn gần đây cho thấy giá vàng có thể phục hồi nhanh khi thị trường ổn định trở lại.

Theo chuyên gia này, chính sách tiền tệ tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với xu hướng giá vàng. Dù HSBC không kỳ vọng việc cắt giảm lãi suất sẽ là động lực chính, nhưng lạm phát dai dẳng và rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ hỗ trợ kim loại quý đi lên.

“Lãi suất chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ được dự báo không thay đổi trong năm 2026-2027, điều này có thể hạn chế đà tăng của vàng. Tuy nhiên, nguy cơ lạm phát đình trệ sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại quý” - chuyên gia của HSBC nhận định.

Ngoài ra, nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương được dự báo sẽ cải thiện vào cuối năm nay, khi các chiến lược đa dạng hóa dự trữ được củng cố, qua đó tiếp tục hỗ trợ xu hướng tăng của giá vàng trong trung và dài hạn.