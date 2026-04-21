Giá vàng hôm nay, 21-4: Lại tăng vọt

Giá vàng hôm nay lại bật tăng

Khoảng 6 giờ ngày 21-4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 4.828 USD/ounce, tăng 43 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua (4.785 USD/ounce).

Mức tăng này phản ánh nhu cầu tìm kiếm nơi trú ẩn vốn an toàn của nhà đầu tư trước những bất ổn đang leo thang.

Giá vàng hôm nay nóng lên do triển vọng về việc sớm kết thúc chiến sự giữa Mỹ và Iran trở nên ảm đạm hơn. Các nhà giao dịch lo ngại những tác động tiêu cực từ Trung D(ông sẽ đẩy nền kinh tế toàn cầu vào nguy cơ chậm lại, kèm theo chính sách tiền tệ có thể thắt chặt hơn.

Cụ thể, Iran đang lưỡng lự trong việc cử đoàn ngoại giao tham gia vòng đàm phán hòa bình thứ hai, sau khi Mỹ duy trì lệnh phong tỏa. Hành động này đã làm giảm đáng kể hy vọng về một bước đột phá trong nỗ lực chấm dứt xung đột.

Tác động kinh tế tích lũy từ 7 tuần chiến sự tại Trung Đông dự báo sẽ bắt đầu lộ rõ hơn trong tuần này, thông qua các cuộc khảo sát quản lý mua hàng (PMI) vòng thứ hai từ nhiều quốc gia.

Theo hãng tin Bloomberg, trọng tâm chú ý của thị trường nhắm vào hai yếu tố: Suy giảm tăng trưởng kinh tế và áp lực lạm phát có gia tăng hay không trong tháng thứ hai của cuộc xung đột Mỹ - Iran.

Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 từ 3,3% xuống 3,1% do cú sốc giá dầu từ cuộc chiến tại Trung Đông.

Giới phân tích nhận định tình hình căng thẳng địa chính trị vẫn là yếu tố chi phối xu hướng giá vàng trong những ngày sắp tới.