Giá vàng hôm nay 6-9: Tăng tốc lên đỉnh cao mới

Giá vàng hôm nay thiết lập kỷ lục mới

Tính đến đầu ngày 6-9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần ở mức 3.587 USD/ounce, tăng 42 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.545 USD/ounce).

Giá vàng giao tháng 12 cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng, đạt 3.641 USD/ounce, tăng 40 USD/ounce. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, phản ánh tâm lý bất an của giới đầu tư Mỹ trước các tín hiệu kinh tế vĩ mô.

Báo cáo việc làm tháng 8 của Bộ Lao động Mỹ cho thấy số lượng việc làm phi nông nghiệp chỉ tăng 22.000, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường là 75.000. Tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,3%, đúng như dự báo. Dữ liệu này được giới đầu tư đánh giá là tín hiệu củng cố quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất.

Mặt khác, đồng USD giảm giá sâu, chạm mức thấp nhất trong 5 tuần qua, tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng tăng cao.

Ở một diễn biến khác, căng thẳng thương mại giữa Canada và Mỹ tiếp tục thu hút sự chú ý. Hai nước đã đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán về thuế quan theo ngành nhằm đạt được sự đồng thuận trong bối cảnh Mỹ đe dọa áp thuế lên các mặt hàng như thép, nhôm, ô tô và gỗ.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh thực thi thỏa thuận thương mại với Nhật Bản, áp thuế tối đa 15% đối với hầu hết các sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản. Tin tức này đã thúc đẩy tâm lý tích cực của nhà đầu tư vàng.

Giá vàng hôm nay của thế giới tiếp tục được hỗ trợ bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô, bao gồm dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến tại Mỹ và sự suy yếu của đồng USD. Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu biến động, vàng vẫn là kênh trú ẩn an toàn được nhà đầu tư ưu tiên.

Tại Việt Nam, cuối ngày 5-9, giá vàng SJC được bán ra ở mức 134,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn ở mức 129,2 triệu đồng/lượng.