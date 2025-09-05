Giá vàng tiếp tục phá đỉnh cao nhất mọi thời đại, động thái bất ngờ của loạt cửa hàng trên phố vàng

Thị trường vàng diễn biến lạ

Giá vàng thế giới đêm 3/9/2025 đã tăng vọt lên mức kỷ lục cao nhất mọi thời đại là 3.580 USD/ounce, sau đó quay đầu giảm mạnh. Vào thời điểm 10h sáng (4/9/2025), giá vàng thế giới đã giảm tới 32,4 USD/ounce, tương đương hơn 1 triệu đồng, xuống mức 3.527 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 112,7 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí.

Tuy nhiên, giá vàng trong nước lại có diễn biến ngược chiều với giá vàng thế giới khi lên mốc cao nhất từ trước đến nay, đẩy chênh lệch ngày càng xa.

Cụ thể, cuối ngày 4/9/2025, vàng miếng SJC được các đơn vị niêm yết ở mức 132,4-133,9 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua. Chênh lệch 1,5 triệu đồng/lượng và cao hơn giá vàng thế giới tới 21,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm nhưng giá vàng trong nước vẫn không ngừng đà tăng khiến chênh lệch ngày càng lớn, người dân vẫn nô nức xếp hàng đi mua.

Vàng nhẫn loại 1-5 chỉ được công ty SJC giao dịch ở mức 126,2-128,7 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào, tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng và cao hơn giá vàng thế giới 15,93 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 126,5-129,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng và cao hơn giá vàng thế giới 16,8 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Hưng – Thịnh - Vượng được Doji niêm yết ở mức 126,3-129,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng và cao hơn giá vàng thế giới 16,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC lại tiếp tục gây bất ngờ. Cuối ngày 4/9, một số cửa hàng nhỏ ở TP HCM báo giá vàng miếng mua vào 137,5 triệu đồng/lượng, bán ra 139 triệu đồng/lượng, tăng thêm 2,5 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm trước.

Trong một số ngày gần đây, khoảng cuối buổi sáng, nhiều cửa hàng thông báo hết vàng nhẫn và vàng miếng SJC, nhiều người ngậm ngùi quay về.

Có tiền vẫn không mua được vàng

Giá vàng không những tăng mạnh, đẩy chênh lệch ngày càng cao, trong một vài ngày gần đây, hàng loạt cửa hàng kinh doanh vàng còn thông báo hết vàng miếng SJC và vàng nhẫn khiến nhiều người có tiền vẫn không mua được vàng.

Ghi nhận ngày 4/9/2025, mặc dù trời nóng, hàng trăm người vẫn đứng chen chúc trên vỉa hè chật chội để chờ mua 1 chỉ vàng. Thậm chí, nhiều người mang tiền đến lại mang về.

Có mặt ở cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) lúc 9h30 sáng, ông Huấn (Hà Nội) được hàng loạt cửa hàng thông báo hết vàng.

“Cửa hàng 9h mới mở cửa nhưng hàng trăm người đã xếp hàng từ trước đó rồi nên tôi đến muộn thì quay vào ô mất lượt. Giờ này hôm qua, đến vẫn còn mua được mà nay hết sớm quá. Sang cửa hàng bên cạnh cũng không mua được, thôi đi về, ngày mai đi sớm hơn”, ông Huấn thở dài.

Bảo Tín Minh Châu cho mỗi khách mua tối đa 1 chỉ vàng nhưng đến 9h30 đã thông báo dừng nhận khách vào xếp hàng mua vàng.

May mắn đi từ sớm nên có số thứ tự, bà Kim Anh (Hà Nội) vội vàng thò tay vào túi chiếc áo chống nắng lấy một sấp tiền ra đếm, buộc gọn vào từng cọc một rồi đưa cho chồng đứng bên cạnh.

“Giá vàng hôm nay thiếu 50 nghìn nữa là tròn 13 triệu đồng một chỉ. Ông đếm lại giúp tôi xem đủ chưa? Mỗi cọc là mua được 1 chỉ, vào họ đếm cho nhanh, khỏi lâu la mất việc”, bà Ánh nói với chồng.

Theo bà Ánh, ròng rã hơn 1 tháng qua, hai vợ chồng bà đèo nhau trên chiếc xe Cub lên phố mua vàng giúp con trai. “Chúng nó còn đi làm mà cửa hàng họ không bán online nên nhờ hai ông bà già đi mua. Có hơn tỷ bạc mà đi suốt vẫn chưa mua đủ”, bà Ánh nói.

Sáng 4/9/2025, Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải đều thông báo không có vàng miếng SJC.

Phú Quý ngày 4/9/2025 giới hạn mỗi người được mua tối đa 2 chỉ vàng nhẫn, không có vàng miếng SJC.

Vàng nhẫn cũng được các cửa hàng bán ra với số lượng ít khi Bảo Tín Minh Châu bán cho mỗi người tối đa 1 chỉ vàng nhưng đến 9h30 phút đã thông báo hết vàng nhẫn; Phú Quý bán cho mỗi khách tối đa 2 chỉ vàng nhẫn, Doji thông báo hết vàng nhẫn…

Theo nhà đầu tư Phạm Sơn, tâm lý đám đông khi giá vàng trong nước liên tục phá đỉnh lịch sử khiến cho hàng trăm người xếp hàng mua vàng. Thị trường vàng đang quá nóng, mua vàng lúc này tiềm ẩn nhiều rủi ro, dễ thành người “gánh đỉnh”.

“Vàng là nơi tích trữ giá trị dài hạn chứ không phải tấm vé đổi đời trong vài ngày. Nhà đầu tư nên phân bố vốn hợp lý, đi đường dài mới là cách để giữ tài sản an toàn. Tránh tâm lý đám đông khi đầu tư”, nhà đầu tư này nhấn mạnh.