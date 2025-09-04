Quý kim tăng giá “điên cuồng”, có 1 tỷ đồng mua vàng hay bạc lãi nhiều hơn?

Vàng, bạc thi nhau lập đỉnh mới

Sáng nay, 4/9/2025, giá vàng và bạc tiếp tục “đua nhau” lập đỉnh mới. Lúc 9h sáng, vàng miếng SJC được các đơn vị niêm yết ở mức 132,4-133,9 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua.

Vàng nhẫn loại 1-5 chỉ được công ty SJC giao dịch ở mức 126,2-128,7 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào, tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng miếng lên mốc 133,9 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn đã vượt 126 triệu đồng/lượng trong sáng 4/9.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 126,5-129,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên hôm qua.

Vàng nhẫn Hưng – Thịnh - Vượng được Doji niêm yết ở mức 126,3-129,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên hôm qua.

Cùng với đó, giá bạc được Phú Quý niêm yết ở mức 1,559-1,607 triệu đồng/lượng (mua – bán). Bạc 1kg cũng được đơn vị này nêm yết ở mức 41,573-42,853 triệu đồng/kg (mua – bán).

Giá vàng, bạc trong nước hiện đang chênh lệch với giá vàng, bạc thế giới ở mức rất cao.

Cụ thể, tính đến 10h30, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 3.529,38 USD/ounce, tương đương khoảng 112,8 triệu đồng/lượng. Thấp hơn giá vàng miếng SJC 21,1 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn từ 16-16,7 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu.

Vàng và bạc là 2 loại quý kim đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhất hiện nay.

Cùng thời điểm, giá bạc trên thị trường quốc tế giao dịch ở mức 40,7 USD/ounce, tương đương với khoảng 1,284 triệu đồng/lượng. Thấp hơn giá bạc tại Việt Nam là 323 nghìn đồng/lượng.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng SJC đã tăng tới 49,7 triệu đồng, tương đương mức tăng tới 59,04%. Vàng nhẫn cũng sinh lời “không tưởng” khi tăng từ 45-45,5 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu, tương đương với mức tăng 54,17%, cao hơn rất nhiều so với các kênh đầu tư khác.

Trong khi đó, giá bạc ngày đầu năm được niêm yết ở mức 1,115 triệu đồng/lượng và tăng lên 1,615 triệu đồng/lượng vào ngày hôm nay. Tức là đã tăng 492 nghìn đồng/lượng, tương đương với khoảng 44,16%.

Có 1 tỷ đồng mua bạc hay vàng lãi cao hơn?

Giá vàng, bạc liên tục tăng cao đã khiến không ít nhà đầu tư mang về lợi nhuận “khủng”.

Từng xuống tiền mua cả vàng và bạc, chị Hà (Hà Nội) cho biết, vào đầu tháng 5/2025 vừa qua, chị từng chi hơn 1 tỷ đồng để mua bạc cùng một ít vàng để đa dạng danh mục đầu tư của mình.

Nhờ đầu tư mua vàng và bạc từ sớm, nhiều nhà đầu tư ôm lãi lớn.

“Lúc đó, tôi mua 35kg bạc với giá 33,4 triệu đồng/kg, hết tổng cộng 1,169 tỷ đồng và 1 lượng vàng với giá 120 triệu đồng. Đến hiện tại, nếu mang bán, mỗi cân bạc tôi sẽ lãi hơn 8 triệu đồng nhưng mỗi lượng vàng tôi chỉ lãi khoảng 6 triệu đồng. Tức là, cùng một số tiền thì bạc cho lãi gấp gần 4 lần vàng tính từ tháng 5 cho đến giờ”, chị Hà phân tích.

Nghe theo lời đồng nghiệp, chị Hồng (Hà Nội) cũng bắt đầu chơi bạc thỏi từ đầu năm 2025 đến nay. Theo tính toán của chị Hồng, vàng có lãi hơn bạc nếu mua từ đầu năm.

“Tôi nhớ 1 chỉ vàng tôi mua đầu năm là 8,5 triệu đồng còn 10 lượng bạc thì có giá 11,88 triệu đồng. Đến giờ mang bán, chỉ vàng đó sẽ lãi 4,1 triệu đồng còn 10 lượng bạc lãi 3,7 triệu đồng.

Tuy nhiên, bạc có ưu điểm là dành cho người vốn mỏng, chỉ từ hơn 1 triệu đồng là có thể mua tích luỹ được rồi. Vậy nên, cứ có vài triệu đồng thì tôi mua bạc, có đủ tiền mua 1 chỉ vàng thì tôi đi mua vàng. Mua là được”, chị Hồng nói.

Trong dài hạn, vàng có khả năng sinh lời cao hơn bạc.

Theo tính toán, với 1 tỷ đồng, vào ngày 1/1/2025 sẽ mua được khoảng 11,87 lượng vàng miếng SJC với giá 84,2 triệu đồng/lượng. Đến hiện tại, nếu mang bán với giá 132,4 triệu đồng/lượng sẽ được tổng cộng 1,571 tỷ đồng, tương đương mức lãi 571 triệu đồng sau hơn 8 tháng đầu tư.

Cùng số tiền 1 tỷ đồng, nếu mua vàng nhẫn với giá 84 triệu đồng/lượng vào cùng thời điểm sẽ được 11,9 lượng. Đến nay mang bán với giá 126,5 triệu đồng sẽ được 1,505 tỷ đồng, tương đương mức lợi nhuận 505 triệu đồng.

Tuy nhiên, nếu mang 1 tỷ đồng đi mua bạc vào ngày đầu năm với giá 1,115 triệu đồng/lượng sẽ được khoảng 900 lượng bạc. Đến nay mang bán với giá 1,559 triệu đồng/lượng sẽ được 1,403 tỷ đồng, tương đương mức lợi nhuận khoảng 403 triệu đồng.

Như vậy, trong ngắn hạn thì bạc thường mang lại tiềm năng sinh lời cao hơn vàng do tính biến động mạnh và quy mô thị trường nhỏ hơn, tạo cơ hội cho nhà đầu tư kiếm lời từ chênh lệch giá.

Tuy nhiên, trong dài hạn thì vàng miếng SJC mang lại lợi nhuận cao hơn so với vàng nhẫn và bạc nếu đầu tư từ đầu năm. Để so sánh mua vàng hay mua bạc, loại nào lãi hơn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời điểm mua và số vốn hiện có của từng nhà đầu tư.