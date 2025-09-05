Chuyên gia lại dự báo sốc về giá vàng

Theo các chuyên gia Goldman Sachs, kịch bản Fed mất độc lập sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy: lạm phát cao hơn, giá cổ phiếu và trái phiếu dài hạn giảm, đồng USD suy yếu vai trò đồng tiền dự trữ toàn cầu. Trong khi đó, vàng được coi là tài sản lưu giữ giá trị, không phụ thuộc vào niềm tin vào các thể chế.

Ngân hàng đưa ra nhiều mức dự báo: kịch bản cơ sở là vàng tăng lên 4.000 USD/ounce vào giữa năm 2026; kịch bản rủi ro cao đưa vàng lên 4.500 USD; và kịch bản cực đoan nhất – chỉ cần 1% lượng trái phiếu kho bạc Mỹ do tư nhân nắm giữ chuyển sang vàng – giá có thể tiến sát 5.000 USD/ounce.

Những yếu tố nào đang thúc đẩy giá vàng?

Vàng hiện là một trong những mặt hàng tăng giá mạnh nhất năm nay, với mức tăng hơn 1/3 và vừa lập kỷ lục trên 3.578 USD/ounce. Động lực chính đến từ việc các ngân hàng trung ương tích trữ vàng và kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất.

Gần đây, sự quan tâm càng tăng khi Tổng thống Donald Trump tìm cách siết chặt quyền kiểm soát Fed, bao gồm cả nỗ lực thay thế Thống đốc Lisa Cook. Các nhà phân tích Goldman Sachs ước tính chỉ cần một phần nhỏ dòng vốn từ thị trường trái phiếu Mỹ chuyển hướng sang vàng, giá sẽ lập tức bật mạnh.

Các chuyên gia quốc tế lo ngại điều gì?

Bản phân tích của Goldman Sachs nhấn mạnh vàng vẫn là kênh đầu tư được khuyến nghị cao nhất trong nhóm hàng hóa. Tuy nhiên, ngân hàng không đi sâu vào những diễn biến gần đây liên quan đến Fed hay các chỉ trích của ông Trump.

Trong khi đó, nhiều nhân vật tài chính hàng đầu thế giới bày tỏ lo ngại. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde cảnh báo rằng nếu Fed đánh mất tính độc lập, đó sẽ là “mối nguy hiểm nghiêm trọng” cho hệ thống tài chính toàn cầu.

Hiện tại, giá vàng giao ngay đang quanh mức 3.530 USD/ounce, chỉ thấp hơn đôi chút so với đỉnh lịch sử 3.578 USD/ounce vừa thiết lập.