Sáng 10-3, giá vàng miếng SJC tăng khi giá dầu thô rớt mạnh

Sáng 10-3, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 182,5 triệu đồng/lượng mua vào, 185,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tiếp khoảng 1,4 triệu đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được công ty SJC niêm yết lần lượt 182,2 – 185,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng trở lại 1,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trơn có sự khác biệt giữa các thương hiệu.

Công ty Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn trơn lần lượt 182,9 triệu đồng/lượng mua vào và 185,9 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn vàng miếng SJC.

Giá vàng miếng SJC tăng trở lại

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đang được giao dịch ở mức 5.169 USD/ounce, tăng tiếp khoảng 30 USD/ounce so với đầu phiên sáng.

Giá vàng tăng trở lại trong bối cảnh giá dầu thô đi xuống. Tới sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent ở mức 88,8 USD/thùng, giảm 10,2% so với phiên trước. Đây là mức giảm rất mạnh sau khi tăng vọt lên xấp xỉ 120 USD/thùng vào ngày hôm qua.

Chỉ số đồng USD (DXY Index) cũng giảm mạnh về 98,8 điểm, mất khoảng 0,37% so với phiên trước.

Ở thị trường trong nước, giá vàng biến động mạnh kích thích nhu cầu mua vàng của người dân nhưng giao dịch không hề dễ.

Nhiều người cho biết truy cập vào website của công ty SJC để đặt lịch mua nhưng hệ thống thường xuyên báo lỗi hoặc không thể đặt lịch hẹn trước được. Nhiều công ty vàng khác vẫn giới hạn khách tới mua tối đa 1-2 chỉ vàng nhẫn trơn.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 164 triệu đồng/lượng.