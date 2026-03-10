Việt Nam đang nhập khẩu dầu từ những đâu?

Thông tin với PV Báo Điện tử VTC News, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, Việt Nam hiện nhập khẩu dầu thô từ các nước trong khu vực Trung Đông và nhập khẩu dầu thành phẩm chủ yếu từ các nước Asean, Hàn Quốc.

“Trong bối cảnh khu vực Trung Đông đang xảy ra chiến sự khiến nguồn cung gián đoạn, Việt Nam sẽ đẩy mạnh nhập khẩu dầu từ Asean, Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)…Để chuẩn bị cho sự chuyển hướng này, Bộ Công Thương đã đề nghị Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu đầu vào nhằm tăng khả năng nhập khẩu và góp phần ổn định thị trường trong nước, đồng thời cũng để cho các doanh nghiệp tìm thị trường khác ngoài Trung Đông”, bà Hiền nói.

Về nguồn cung dầu cho thị trường trong nước bà Hiền cho biết, sẽ đảm bảo cung ứng đủ trong tháng 3. Sang tháng 4, nguồn cung cũng cơ bản đảm bảo nhưng để cho chắc chắn thì Bộ Công Thương vẫn sẽ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp, trong đó tìm kiếm, mở rộng nguồn cung để mua xăng dầu về.

Ngoài khu vực Trung Đông, Việt Nam nhập dầu thô từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác. (Ảnh minh họa)

Riêng về kế hoạch sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, bà Hiền cho biết, việc này cần được thực hiện theo quy định của Luật Giá, đó là Bộ Công Thương đang xây dựng kế hoạch để trình Thủ tướng.

Tuy nhiên, bà Hiền nhấn mạnh, việc sử dụng quỹ bình ổn cũng chỉ là một trong nhiều biện pháp để kiềm chế giá xăng dầu. Với tình trạng giá nhiên liệu thế giới tăng "phi mã" như hiện nay, kéo theo giá trong nước tăng mạnh theo thì người tiêu dùng cần chia sẻ với Nhà nước.

Trong khi đó, ở góc độ doanh nghiệp, ông Hoàng Trung Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ (APP), cho biết, doanh nghiệp trong nước hiện có nhiều thị trường nhập khẩu dầu ngoài Trung Đông như Singapore, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc…“Doanh nghiệp thấy nhập khẩu ở đâu phù hợp thì sẽ nhập, đó là quyền của mỗi doanh nghiệp. Khi việc nhập khẩu từ Trung Đông gặp khó, chắc chắn các doanh nghiệp sẽ có phương án chuyển hướng", ông Dũng nói.

Cũng theo ông Dũng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng, có nhiệm vụ theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong cung ứng xăng dầu, đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách linh hoạt để bảo vệ nền kinh tế trước các cú sốc từ bên ngoài. Khi cơ chế có, các doanh nghiệp có quyền tự quyết để mở rộng thị trường nhập khẩu, miễn là đảm bảo nguồn nhập, chất lượng sản phẩm.

Theo cập nhật từ Bộ Công Thương, tại Việt Nam, tổng nguồn xăng dầu tiêu thụ nội địa năm 2025 đạt khoảng 28,6 triệu m³/tấn, bình quân 2,2 - 2,3 triệu m³/tấn/tháng. Ngay khi chiến sự Trung Đông nổ ra, Chính phủ, Thủ tướng đã có những chỉ đạo rất kịp thời. Các bộ, ngành và địa phương đều được phân công cụ thể và phối hợp với Bộ Công Thương để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Những ngày qua, Bộ Công Thương cũng đã xây dựng các kế hoạch, phương án để kiểm soát tình hình. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các nhà máy lọc dầu và toàn bộ chuỗi cung ứng xăng dầu cả nước, từ thương nhân đầu mối, phân phối và bán lẻ tập trung tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm nguồn xăng dầu mới, duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh. Qua đó bảo đảm cung ứng xăng dầu ra thị trường được duy trì liên tục.

Bộ cũng đã chỉ đạo các địa phương, Sở Công Thương và lực lượng quản lý thị trường giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đáng chú ý, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 72/2026 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu với mục tiêu giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nhập khẩu, góp phần ổn định nguồn cung xăng dầu trong nước.

Theo đó, giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi từ 10% xuống 0% đối với xăng động cơ không pha chì (các mã HS 2710.12.21 - chưa pha chế; 2710.12.22 - pha chế với ethanol; 2710.12.24 - chưa pha chế; 2710.12.25 - pha chế với ethanol) và các nguyên liệu pha chế xăng như naphtha, reformate (mã HS 2710.12.80).

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi cũng được giảm từ 7% xuống 0% đối với các mặt hàng nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu động cơ máy bay và kerosine.

Ngoài ra, một số nguyên liệu hóa dầu như xylen, condensate, p-xylen được giảm thuế từ 3% xuống 0%, còn hydrocarbon mạch vòng loại khác giảm từ 2% xuống 0%.

Nghị định này có hiệu lực kể từ 9/3 đến ngày 30/4.

Trường hợp đáp ứng yêu cầu cấp bách về đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, ổn định thị trường xăng, dầu cần phải kéo dài thời gian có hiệu lực của Nghị định, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính chủ trì, tổng hợp trình Chính phủ ban hành Nghị quyết quy phạm pháp luật để kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định này.